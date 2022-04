Schon wieder Kiel: Der HSV verliert bei der KSV Holstein Stand: 10.04.2022 15:32 Uhr Der HSV hat das Zweitliga-Nordduell bei Holstein Kiel mit 0:1 (0:1) verloren. Während die Kieler den fast sicheren Klassenverbleib feierten, können die Hamburger die Bundesliga-Rückkehr erneut fast schon abschreiben.

von Florian Neuhauss

Sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger - und ein fünftes Jahr Zweite Liga? Obwohl sich im Aufstiegsrennen zuvor nicht nur St. Pauli und Werder (1:1) gegenseitig die Punkte weggenommen hatten, konnten die Hamburger daraus kein Kapital schlagen. Auch im achten Anlauf blieb der HSV in der Zweiten Liga gegen Kiel sieglos und liegt nun in der Tabelle sieben Zähler hinter dem Stadtrivalen auf Rang sechs. Für die Holsteiner kommt der Erfolg fast schon dem Klassenerhalt gleich. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt neun Punkte.

Beide Teams investierten viel - und müssen einen Ausfall verkraften. Während sich Hamburgs Ludovit Reis seine fünfte Gelbe Karte abholte und gegen den Karlsruher SC fehlen wird, zog sich der Kieler Fin Bartels eine sehr schmerzhafte Schulterverletzung zu.

Ärger für den HSV: Chaoten sorgen für Spielunterbrechung

Das Nordderby wird aber auch am grünen Tisch noch ein Nachspiel haben. Nachdem die Kieler Fans im Rahmen einer Choreografie vorab bereits Pyrotechnik gezündet hatten, übertrieben es die Anhänger der Gäste kurz nach dem Anpfiff. Wegen diverser Böller und Bengalos nahm Schiedsrichter Daniel Schlager nach 90 Spielsekunden zunächst den Ball an sich und schickte wenig später beide Teams in die Kabinen.

HSV-Spieler, Trainer Tim Walter und Vorstand Jonas Boldt versuchten, die Chaoten zu beruhigen, machten aber auch ihrem Unverständnis Luft. Erst nach einem Pfeifkonzert der übrigen Fans im Stadion, einem Polizeiaufmarsch vor der Gäste-Tribüne und insgesamt mehr als zehn Minuten konnte es weitergehen.

Kiels Wriedt schockt den HSV

Die unerfreuliche Pause hatte die Vorfreude der Spieler aber offenbar nur geschürt. In der sechsten Minute prüfte Robert Glatzel erstmals Kiels Torhüter Thomas Dähne mit einem Kopfball. Auf der anderen Seite forderten die Holsteiner nur Sekunden später vergeblich Elfmeter. Doch der vermeintlich Gefoulte schlug kurz darauf zu: Nachdem Hamburgs Bakery Jatta den Ball leichtfertig verspielt hatte, lief plötzlich Kwasi Okyere Wriedt von der Mittellinie allein aufs Tor zu. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau konnte ihn zwar noch einholen, das 1:0 jedoch nicht mehr verhindern (10.).

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

Die Gäste drängten auf den schnellen Ausgleich - schnürten die Kieler immer wieder am eigenen Strafraum ein. Glatzel brachte bei einer Groß-Chance einen Kopfball nicht aufs Tor (30.), auch Jatta verfehlte das Ziel (32.) und Glatzels Schuss wurde noch geblockt (33.). Die "Störche", die nur eine Chance verbuchten, verteidigten ihre knappe Pausen-Führung aufopferungsvoll.

"Lebensversicherung" Glatzel lässt 1:1 liegen

Nach dem Seitenwechsel sahen sich die Hausherren jedoch schnell wieder dem Druck des HSV ausgesetzt. Und spätestens in der 54. Minute hätte Glatzel ausgleichen müssen, doch Keeper Dähne parierte geistesgegenwärtig. Zuletzt war der 17-Tore-Mann die Lebensversicherung der Hamburger, doch diesmal schoss er eine Fahrkarte nach der anderen.

Die Großchance war ein Weckruf für die Hausherren, denen es nun immer wieder gelang, mit eigenem Ballbesitz für Ruhe zu sorgen. Hamburg lief die Zeit davon, Trainer Tim Walter brachte zu Beginn der Schlussphase einige frische Offensivkräfte. Doch den Elan der ersten Hälfte konnte er so nicht wiederbeleben. Auch die schon oft gesehene HSV-Schlussoffensive blieb aus. Der Sieg der Schleswig-Holsteiner geriet nicht mehr in Gefahr - und der "Kiel-Fluch" dürfte die Hamburger Aufstiegsträume fünf Spieltage vor Ultimo wohl beendet haben.

29.Spieltag, 10.04.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Wriedt (13.)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, S. Lorenz, Thesker, Komenda - Holtby (66. Arp) - F. Bartels (27. Ignjovski), Mühling, Sterner, Reese (86. Skrzybski) - Wriedt (66. Pichler)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (73. M. Kaufmann), Vuskovic (90.+1 Rohr), Schonlau, Vagnoman - Reis, Meffert (90.+1 D. Kinsombi), Suhonen (64. Tschakqetadse) - Jatta (64. Alidou), Glatzel, Kittel

Zuschauer: 15034 (ausverkauft)



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.04.2022 | 22:50 Uhr