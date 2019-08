Stand: 26.08.2019 11:39 Uhr

96-Manager Schlaudraff: "Können es deutlich besser"

Es ist alles eine Frage der Perspektive. Nach vier Spieltagen hat Hannover 96 in der Zweiten Liga erst fünf Punkte und belegt nur Rang zehn. Oder um es mit den Worten von Neu-Manager Jan Schlaudraff zu sagen: "Wir haben jetzt drei Ligaspiele in Folge nicht verloren, das ist in Ordnung." Trotzdem hat er Verständnis dafür, dass einige Anhänger nach der ersten Hälfte gegen Greuther Fürth (1:1) gepfiffen haben: "Die Fans haben uns bislang phantastisch unterstützt. Und man hat ja auch gesehen: Als die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat und nach vorn marschiert ist, sind die Fans sofort wieder da gewesen."

Der Ex-Profi weiß nur zu gut, dass sich das Team noch deutlich steigern muss, um am Ende um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. "Gerade bei unseren jungen Spielern werden immer wieder Formschwankungen vorkommen. Trotzdem müssen wir versuchen, unsere Leistungen auf einem bestimmten Niveau zu stabilisieren", erklärte der 36-Jährige. In den bisherigen Saisonspielen habe er "phasenweise" gesehen, "dass wir es deutlich besser können".

Legen die "Roten" auf dem Transfermarkt nach?

Einerseits soll das vorhandene Personal also besser werden. Schlaudraff kündigte auf der anderen Seite aber auch weitere Neuzugänge an - jedenfalls "im gewissen finanziellen Rahmen". Bedarf bestehe "noch auf der einen oder anderen Position, aber es muss wirtschaftlich passen".

Das Transferfenster ist noch bis zum kommenden Montag geöffnet. Zuletzt wurden Stefan Ilsanker von RB Leipzig und der vereinslose Christian Träsch, die beide variabel in der Defensive einsetzbar sind, sowie der Linksverteidiger Anthony Jung von Bröndby IF mit den "Roten" in Verbindung gebracht worden.

Den finanziellen Rahmen könnten Abgänge erweitern. Doch die Situation scheint schwierig zu sein. Linksverteidiger Miiko Albornoz wird schon länger als möglicher Abgang genannt. Passiert ist aber nichts. Der in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit so starke Michael Esser dürfte andere Ansprüche haben, als bei einem Zweitligisten auf der Bank zu sitzen. Aber wer sucht nach dem Saisonstart noch einen Torhüter? Und auch bei Teilzeitarbeiter Genki Haraguchi, der japanische Nationalspieler soll zu den Topverdienern zählen, deutet momentan nichts auf einen Abschied hin. Schlaudraff meinte: "Wir werden die Augen in der letzten Woche der Transferperiode auf halten und versuchen, die Mannschaft zu verstärken."

