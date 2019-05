Stand: 24.05.2019 11:10 Uhr

HSV: Sportchef Becker weg, Boldt übernimmt

Der Hamburger SV kommt einfach nicht zur Ruhe. Wenige Tage nach dem letzten Spieltag der Zweitligasaison haben die Hanseaten Sportvorstand Ralf Becker mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der HSV am Freitagvormittag bekannt. Nachfolger soll Jonas Boldt werden, den Ex-Leverkusener wollen die Hamburger um 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Die Kader-Zusammenstellung für die neue Saison ist bereits in vollem Gange. Als bislang vierten Neuzugang haben die Hamburger Lukas Hinterseer vom VfL Bochum verpflichtet. Auch diese Personalie wird wohl heute Nachmittag offiziell verkündet.

Becker war sich bereits mit Hecking einig

Videos 09:23 Sportclub Hieronymus zum HSV: "Keine Strategie erkannt" Sportclub Holger Hieronymus erlebte als Spieler die großen Zeiten des HSV. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer über die Gründe für den verpassten Aufstieg und worauf es bei der künftigen Planung ankommt. Video (09:23 min)

Gründe für die überraschende Freistellung Beckers wurden nicht genannt. Becker führte dem Vernehmen nach noch am Donnerstag Gespräche mit potenziellen HSV-Neuzugängen (Torwart Daniel Heuer-Fernandes) und soll sich übereinstimmenden Medienberichten auch mit Trainer Dieter Hecking bereits über eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Verpflichtung des Ex-Gladbach-Coaches hat sich jetzt aber möglicherweise erledigt.

Clubchef Bernd Hoffmann hatte in einer Art Generalabrechnung jüngst von dem "überflüssigsten Nicht-Aufstieg der Fußball-Geschichte" gesprochen und festgestellt, der sportliche Bereich beim HSV habe "im Winter begonnen zu kollabieren". Eine deutliche Kritik an Becker, der erst im vergangenen Sommer von Holstein Kiel an die Elbe wechselte. Schon damals hatte Hoffmann eigentlich Boldt haben wollen.

Weitere Informationen Noch ein Jahr Zweite Liga: Die allerletzte HSV-Chance Beim HSV steht nach dem verpassten Wiederaufstieg der x-te Neuanfang an. Der Trainer wird ausgestauscht, der Kader umgekrempelt - bei sinkenden Einnahmen. Aber wer übernimmt eigentlich die Verantwortung? mehr 31 Bilder Achterbahnfahrt ohne Happy End - Die HSV-Saison in Bildern Die erste Zweitliga-Saison der Clubgeschichte sollte für den HSV eine einmalige Sache sein. Doch in der Rückrunde legt der Traditionsclub einen sagenhaften Absturz hin. Die Saison in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.05.2019 | 11:25 Uhr