HSV verspielt gegen Schalke 04 spät den Sieg Stand: 18.12.2021 22:27 Uhr Der HSV ist in der zweiten Fußball-Bundesliga trotz einer frühen Führung gegen Schalke 04 nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. In der Tabelle bleibt es damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

von Florian Neuhauss

30 Punkte hat der Hamburger SV, der zumindest vorerst weiter Tabellendritter ist. Mit Schalke, dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Heidenheim überwintern allerdings gleich drei Teams punktgleich mit der Mannschaft von Trainer Tim Walter. Der SSV Jahn Regensburg könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen den zweitplatzierten SV Darmstadt 98 allerdings noch auf Rang zwei klettern.

Glatzel köpft den HSV in der zweiten Minute in Führung

Dabei hätte die Partie am Samstagabend für den HSV gar nicht besser beginnen können. Der Anpfiff war kaum verhallt, da dröhnte schon Scooters "Auf geht's Hamburg" durch die Arena. Nach einer Ecke von Sonny Kittel hatte Robert Glatzel vollkommen frei zum 1:0 für die Gastgeber eingeköpft (2.) - und damit den Ruf der Hausherren als Frühstarter unterstrichen.

Das Schalker Abwehrverhalten war in dieser Szene allerdings schlicht haarsträubend. Aber die Mannen aus Gelsenkirchen fingen sich schnell. Zumal das Walter-Team auch nicht darauf aus war, schnell nachzulegen. Als hätte es noch eines Beweises bedurft, gab Sebastian Schonlau seinen Mitspielern nach zwölf Minuten gestenreich zu verstehen, das Tempo rauszunehmen.

Kuriose Ecken-Statistik

Die einen wollten nicht, die anderen konnten offenbar nicht. So hatte der HSV ein eher unansehnliches Spiel vollkommen im Griff - und weitere gute Chancen: Glatzel scheiterte erneut auf Kittel-Vorlage an S04-Keeper Martin Fraisl (24.), der Schuss von Ludovit Reis strich übers Tor (36.), der von Faride Alidou ging knapp vorbei (41.).

Kurios: Schalke kam zwar in Hälfte eins zu sieben Ecken, verbuchte aber nur einen ernsthaften Torschuss. Der HSV hatte einige gute Möglichkeiten und nur eine Ecke, verwertete diese jedoch zur Führung.

HSV kassiert spät Quittung für vergebene Chancen

Womöglich fühlten sich die Hausherren zu Beginn der zweiten Hälfte zu sicher. Ein Pass von Torhüter Marko Johansson landete am Sechzehner genau in den Füßen von Schalkes Darko Churlinov. Aber der Nordmazenonier, der zuvor schon die eine oder andere falsche Entscheidung auf dem Platz getroffen hatte, schob den Ball am Tor vorbei (52.). Auch Thomas Ouwejan und Marius Bülter verwerteten ihre Chancen nicht (67.).

Die "Königsblauen" hatten nun mehr vom Spiel und drängten auf den Ausgleich. Die Hausherren hätten aber für Ruhe sorgen können, wenn sie einen ihrer Konter genutzt hätten. Doch Bakery Jatta traf den Ball nicht richtig (63.), Kittel schoss aus spitzem Winkel an den Außenpfosten (68.). Und so kam es am Ende so, wie es kommen musste: In der 87. Minute nutzten die Schalker doch noch eine ihrer 13 Ecken zum Ausgleich. Beim Tohuwabohu im HSV-Strafraum behielt nur Ko Itakura den Durchblick. Kurz durften die Hamburger noch hoffen, aber der Videoassistent gab nach Überprüfung auf Abseits das insgesamt gerechte 1:1.

18.Spieltag, 18.12.2021 20:30 Uhr Hamburger SV 1 FC Schalke 04 1 Tore: 1 :0 Glatzel (2.) 1: 1 Itakura (87.)

Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah (89. Wintzheimer) - Meffert - Reis (62. D. Kinsombi), Kittel - Jatta, Glatzel (89. M. Kaufmann), Alidou (74. Muheim)

FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl (60. Aydin), Pálsson, Ouwejan - Zalazar Martinez, Idrizi (85. Salif Sané) - Pieringer (60. Bülter), Churlinov

Zuschauer: 15000



