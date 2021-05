Wow, Hrubesch wirkt: HSV schlägt Nürnberg 5:2 und darf hoffen Stand: 10.05.2021 22:20 Uhr Der HSV lebt tatsächlich noch, dank Horst Hrubesch. Beim Debüt des 70-Jährigen an der Seitenlinie feierte der Zweitligist am Montag einen verdienten 5:2 (3:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg und rückte auf Rang vier vor.

von Matthias Heidrich

Ob Horst "Hotte" Hrubesch womöglich magische Hände hat? Egal, was das einstige Kopfball-Ungeheuer anfasst, es scheint von Erfolg gesegnet zu sein. Nur eine Woche hatte die HSV-Ikone Zeit, um nach der Beurlaubung von Daniel Thioune ihre Kräfte bei der verunsicherten Mannschaft aus dem Volkspark wirken zu lassen - und es funktionierte.

HSV mit Flügelzange und zwei Spitzen

Hrubesch strickt damit weiter fleißig an seiner Legende. Gegen Nürnberg waren es allerdings auch handfeste taktische Umstellungen, die die Hamburger bereits in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße brachten.

Fünf Wechsel nahm der 70-Jährige im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel vor, beorderte Sonny Kittel ganz weit nach links und Bakery Jatta ebenso weit nach rechts. Eine klassische Flügelzange, die in der Mitte mit Simon Terodde und Startelf-Debütant Robin Meißner zwei Anspielstationen vorfand.

Startelf-Debütant Meißner trifft

Es war schon fast etwas kitschig, dass ausgerechnet Meißner nach einer halben Stunde zum 1:0 für den HSv traf. Dachten sich wohl auch die Regelhüter der Deutschen Fußball Liga (DFL), die den Treffer letztlich dem Nürnberger Asger Sörensen "gaben", der den Ball ins eigene Tor abgelenkt hatte. Geschenkt, das 1:0 brachte dem HSV und Meißner Sicherheit. Sieben Minuten später legte die "Hrubesch-Entdeckung" mit viel Übersicht quer und Jatta traf ins lange Eck zum 2:0.

Terodde trifft, Kittel kreiert die Szene des Spiels

Selbst das postwendede 1:2 durch Erik Schuranow (41.) - HSV-Keeper Sven Ullreich sah nicht gut dabei aus - steckten die Hamburger weg. Terodde war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Stelle und besorgte aus dem Gewühl heraus das 3:1 (45.+2).

UMFRAGE Mögliche Antworten Welcher Nordclub steigt in die Fußball-Bundesliga auf? Hamburger SV Holstein Kiel Beide Nordclubs Keiner von beiden Abstimmen Ergebnisse

Die Szene des Spiels hatte den Treffer des Torjägers überhaupt erst ermöglicht. Wie sich Edeltechniker Kittel zuvor an der Außenlinie in den Klärungsversuch der Nürnberger geworfen und den Ball zurückerkämpft hatte, war bockstark. Nicht auzuschließen, dass Hrubesch den in dieser Saison so oft verzagten Feinfuß unter der Woche im Vorbeigehen auch berührt hat.

Kittel krönt seine Leistung

Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde der Torhüter. Auf Nürnberger Seite verhinderte Christian Mathenia mit einer sensationellen Parade den vierten Treffer des HSV. Der ehemalige Hamburger lenkte einen tollen Schuss von Meißner an die Latte (62.). Ullreichs Rettungstat in der 73. Minute gegen Tom Krauß stand dem allerdings in nichts nach.

Es passte ins Bild an diesem perfekten HSV-Abend, dass Kittel seine herausragende Leistung mit dem 4:1 (76.) krönen konnte. Terodde setzte vom Elfmeterpunkt mit den Schlusspunkt (5:1, 80.), der der Anfang einer Aufholjagd sein könnte. Das 2:5 durch Linus Rosenlöcher (89.) störte keinen mehr. Zwei Siege in Osnabrück und zu Hause gegen Braunschweig scheinen für den HSV in dieser Form nur Formsache zu sein.

32.Spieltag, 10.05.2021 20:30 Uhr Hamburger SV 5 1.FC Nürnberg 2 Tore: 1 :0 Meißner (30.) 2 :0 Jatta (37.) 2: 1 Schuranow (41.) 3 :1 Terodde (45. +2) 4 :1 Kittel (76.) 5 :1 Terodde (80., Foulelfmeter) 5: 2 Rosenlöcher (89.)

Hamburger SV: Ulreich - Vagnoman (74. Wintzheimer), Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi (82. Kwarteng), Onana - Jatta (82. Heil), Kittel (86. Narey) - Terodde, Meißner (74. Gyamerah)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis (84. Rosenlöcher) - Krauß (84. Suver), Hack (84. Schleusener) - Möller Daehli (46. Latteier) - Schuranow, Dovedan (84. Krätschmer)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Ulreich - Vagnoman (74. Wintzheimer), Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi (82. Kwarteng), Onana - Jatta (82. Heil), Kittel (86. Narey) - Terodde, Meißner (74. Gyamerah)Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis (84. Rosenlöcher) - Krauß (84. Suver), Hack (84. Schleusener) - Möller Daehli (46. Latteier) - Schuranow, Dovedan (84. Krätschmer)

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf mit Kiel und HSV Kiel, HSV, Bochum, Fürth, Heidenheim, Düsseldorf: Wer schafft den Sprung in die Bundesliga? Das Restprogramm der Zweitliga-Spitzenteams auf einen Blick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 10.05.2021 | 18:00 Uhr