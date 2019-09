Stand: 02.09.2019 11:12 Uhr

Jatta: Bezirksamt stellt Ermittlungen ein

Einen Tag nach seinem emotionalen Auftritt im Volksparkstadion beim 3:0-Sieg über Hannover 96 bahnt sich für HSV-Torschütze Bakery Jatta der nächste Erfolg an - ein viel wichtigerer obendrein. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die Ermittlungen gegen den Gambier eingestellt. "Aus den vorliegenden Unterlagen gehen keine belastbaren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt", wird Bezirksamtleiter Falko Droßmann in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. Ein wochenlanger Spießrutenlauf könnte für den 21-Jährigen damit beendet sein, wenn auch der Deutsche Fußball-Bund einen entsprechenden Beschluss fasst.

Wirbel begann Anfang August

Anfang August hatte die "Sport Bild" erstmals darüber berichtet, dass Jatta möglicherweise unter falscher Identität beim HSV spiele. Der Offensivakteur sei in Wahrheit zwei Jahre älter und heiße zudem Bakary Daffeh. Zudem listete das Blatt Unstimmigkeiten über frühere Vereinsmitgliedschaften Jattas auf. Es folgte ein Bericht im "Spiegel" unter Berufung auf die "Football Leaks", demzufolge auch der Hamburger SV bereits bei der Verpflichtung des Profis im Jahr 2016 Zweifel hatte, die Ermittlungen aber abbrach. Jatta selbst beteuerte stets, dass an den Gerüchten nichts dran sei, verwies dabei auf seinen gültigen gambischen Pass. Zudem hatte er dem Bezirksamt auch eine in Gambia beglaubigte Geburtsurkunde vorgelegt.

Was wird nun aus den Einsprüchen der HSV-Gegner?

Der HSV hatte sich stets hinter den Fußballer gestellt und die öffentliche Diskussion angeprangert. Kritik gab es seitens der Hanseaten auch an den Clubs, die wegen der möglicherweise nicht gültigen Spielberechtigung Jattas Protest gegen die Wertung ihrer Niederlagen gegen den HSV eingelegt hatten. Im Gegensatz zum 1. FC Nürnberg, dem Karlsruher SC und dem VfL Bochum hatte Hannovers Profi-Chef Martin Kind empfohlen, auf einen Protest zu verzichten. Der FC St. Pauli, kommender Gegner des HSV, hat bereits, keinen Einspruch einlegen zu wollen.

