HSV-Trainer Dieter Hecking im Sportclub

Stand: 16.12.2019 09:32 Uhr

HSV-Trainer Hecking: "Müssen den Drive wiederfinden" von Andreas Bellinger, NDR.de

Dieter Hecking schüttelte den Kopf und verschwand nach dem Schlusspfiff wortlos in den Stadionkatakomben des SV Sandhausen. Für einen Moment sah es sogar so aus, als hätte der Trainer des Zweitligisten Hamburger SV die rechte Augenbraue angehoben - für Insider ein untrügliches Zeichen: Es ist Gefahr in Verzug. Am Abend im Sportclub des NDR sah die Sache dann wieder halb so dramatisch aus. "Man darf sich nicht zu lange grämen", sagte Hecking versöhnlich lächelnd.

Der späte Ausgleich durch Lukas Hinterseer hatte wenigstens zum 1:1 in Sandhausen gereicht. Zu wenig für den Aufstiegsaspiranten in die Fußball-Bundesliga. Ganz klar. Zumal auf des Gegners Platz seit dem 25. August in Karlsruhe (4:2) kein Sieg mehr und nur magere fünf Punkte in sieben Spielen zu Buche schlagen.

HSV-Coach Hecking: "Ich setze auf Kontinuität" Sportclub - 15.12.2019 22:50 Uhr Steckt der Hamburger SV in einer Krise? Wie steht es um die Aufstiegsambitionen des Fußball-Zweiligisten? Trainer Dieter Hecking im Sportclub mit Antworten.







4,79 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hecking sieht Fortschritte

Eigentlich war der Coach nach zwei Niederlagen in Osnabrück (1:2) und gegen Heidenheim (0:1) in Sandhausen auf Sieg programmiert gewesen. "Wir hatten 26 Torabschlüsse, sind manchmal aber zu zögerlich und treffen auch falsche Entscheidungen." Die Mannschaft deshalb aber niedermachen? Hecking arbeitet lieber "das Gute heraus". Das ist sein Prinzip - und schließlich seien Fortschritte auch erkennbar gewesen. "Wir haben heute deutlich mehr Aktivität Richtung Strafraum gezeigt. Wir müssen den Drive wiederfinden."

Beim Zweitliga-Rückrundenauftakt am Sonnabend (13 Uhr / NDR Livecenter) in Darmstadt bietet sich die nächste Gelegenheit dazu. "Zu lieb, zu nett, zu brav", sind laut Hecking schließlich nicht die richtigen Eigenschaften, um die Rückkehr in die Bundesliga schaffen zu können.

Positive Ansätze, aber auch naiv

"Wir haben gerade eine Phase, die wir durchleben müssen", sagte Hecking nach dem Schlusspfiff und ein paar Minuten der Besinnung. Schmallippig wirkte der Coach zunächst, doch dann versuchte er gleich wieder, die positiven Ansätze zu betonen: dass die Moral intakt sei, die Mannschaft in der zweiten Hälfte versucht habe, Druck aufzubauen und auf Sieg spielen wollte. "Allerdings etwas naiv", monierte er mit einem Anflug von Kritik. Mag sein, dass der Beginn der Saison manchem den Realitätssinn vernebelt hat. "Bis zum zehnten, elften Spieltag waren wir super unterwegs, lief alles locker von der Hand."

HSV-Trainer Hecking: "Die Moral ist intakt" NDR Info - 15.12.2019 16:21 Uhr Autor/in: Mats Nickelsen HSV-Trainer Dieter Hecking fand nach dem 1:1 beim SV Sandhausen einige positive Aspekte, aber auch viel Verbesserungspotenzial.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Familienmensch Hecking setzt auf Kontinuität

Bei einem Getränk vor dem Fernseher daheim in Bad Nenndorf würde er später prima abschalten, meinte Hecking. "Meinen Schlaf kann mir ohnehin keiner nehmen." Als ausgewiesener Familienmensch hätte der Vater von fünf Kindern den dritten Advent sicherlich auch gern anders verbracht. Doch seit 35 Jahren im Fußball-Geschäft kennen es die Heckings nicht anders. Mit umgezogen sind Frau und Kinder nie. "Schön, wenn die Familie alles mitträgt", so der in Castrop-Rauxel geborene Cheftrainer. Seine innere Ruhe und Souveränität mögen ihren Ursprung in dieser familiären Beständigkeit haben. "Beeindruckend, wie schnell er aus der Emotionalität eines Spiels wieder runterkommt", sagt Co-Trainer Dirk Bremser, der seinem Chef seit 19 Jahren nicht von der Seite weicht und laut Hecking "längst zu einem sehr guten Freund geworden ist. Ich setzte eben auf Kontinuität."

Dem HSV Harmonie und Ruhe verordnet

Die Sportclub-Visite war ursprünglich für den September geplant, musste aus persönlichen Gründen aber verschoben werden. Die sportliche Situation wäre für den in Mönchengladbach trotz Qualifikation für die Europa League geschassten Hecking damals sicherlich angenehmer gewesen. Nach jahrelangem Tohuwabohu hatten er und der gleichfalls zu Saisonbeginn engagierte Sportvorstand Jonas Boldt es geschafft, dem Verein so etwas wie Harmonie und Ruhe zu verordnen. "Es kann doch auch mal wieder gute Zeiten für den HSV geben", hatte der 55-Jährige beim Amtsantritt gesagt - und mit einer Fehleinschätzung aufgeräumt: "Wir sind nicht größer als die anderen Zweitligisten. Unsere Erfolge sind lange her."

"Natürliche Autorität und großer Gerechtigkeitssinn"

"Natürliche Autorität, ein großer Gerechtigkeitssinn und eine sehr hohe soziale Kompetenz zeichnen Dieter aus", sagt Langzeit-Assistent Bremser, der bisweilen schon als Heckings "zweite Ehefrau" bezeichnet wird. Für Sohn Aaron übrigens eine durchaus passende Bezeichnung, wie er im Sportclub verriet: "Das trifft es ganz gut." Auch im mitunter brutalen Profi-Fußball darf es durchaus menscheln. Hecking zeigte dies im Fall von Bakery Jatta, als er seinem Spieler demonstrativ den Rücken stärkte, während Zweifel an dessen Identität die Runde machten.

Was würde der Mensch Hecking tun?

"Was würde der Mensch Dieter Hecking tun?" Eine Frage, die ihm helfe, im richtigen Moment als Trainer empathisch zu sein. So wie im Januar 2015 nach der schockierenden Nachricht vom Tod Junior Malandas. Hecking schaffte es, sein damaliges Team beim VfL Wolfsburg aufzurichten und mit gestärktem Wir-Gefühl Monate später zur Vizemeisterschaft zu führen.

Dieter Heckings Karriere in Bildern























































Boldt: "Er spielt modernen Fußball"

"Ich glaube, es könnte so sein, dass ich am richtigen Ort bin gerade", hatte Hecking bei seiner Inthronisation in Hamburg gesagt. Dass Sohn Aaron ("Papa ist da angekommen, wo er hingehört") seit den Zeiten von Rodolfo Cardoso und Rafael van der Vaart HSV-Fan ist, habe dem Vernehmen nach dabei keine tragende Rolle gespielt. So wie die mancherorts kursierenden Bedenken, der Mittfünfziger sei mit seinen Methoden aus der Zeit gefallen. Old school? Boldt, der ein Jahr alt war, als Hecking 1983 in Mönchengladbach seine Spielerkarriere startete, schüttelt den Kopf: "Er spielt modernen Fußball - auch ohne Instagram und topaktuelle Mode."

"Einen Außenverteidiger zu verpflichten wäre gut"

Die erwarteten Siege bleiben derzeit trotzdem aus. Dem Prozedere des Geschäfts folgend werden nun neue Spieler gefordert. "Wir beobachten den Markt und schauen, was möglich ist", sagt Boldt ausweichend. Hecking will sich nicht an der Diskussion beteiligen, sieht aber schon die Notwendigkeit zu handeln: "Einen Außenverteidiger zu verpflichten wäre gut, angesichts der Langzeitverletzten Josha Vagnoman und Jan Gyamerah."

Opa Hecking bleibt Weihnachten zu Hause

Ach ja. Opa ist Hecking seit Kurzem übrigens auch. "Eine tolle Sache", obwohl der traditionelle Weihnachtsurlaub in Norwegen deshalb ausnahmsweise gestrichen ist. "Meine Frau will zu Hause bleiben. Da füge ich mich natürlich", sagte Hecking. Seine rechte Augenbraue hat sich dabei nicht einen Millimeter bewegt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.12.2019 | 22:50 Uhr