Tore satt: Die HSV-Hoffnung im Aufstiegskampf heißt Glatzel Stand: 11.05.2022 12:12 Uhr Zwischenzeitlich schon abgeschlagen, darf der HSV noch vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Das hat der Fußball-Zweitligist nicht zuletzt Robert Glatzel zu verdanken, der verlässlich Tore liefert und im Saisonfinale noch einmal einen Leistungssprung gemacht hat.

von Matthias Heidrich

Mit seinen Saisontoren 20 und 21 schoss der 28-Jährige den Hamburger SV zum 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 und löste damit bei den Fans des ehemaligen Bundesliga-Dinos Begeisterungsstürme aus. Schließlich ist die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus für die Hanseaten nun wieder in greifbare Nähe gerückt. Dafür muss ein weiterer Dreier im Saisonfinale am Sonntag bei Hansa Rostock her (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Relegation, direkter Aufstieg oder nur Rang vier?

Dann hat der HSV zumindest die Relegation sicher, sofern Darmstadt nicht gleichzeitig den SC Paderborn mit einem historischem Kantersieg aus dem eigenen Stadion schießt. Verliert Nordrivale Werder Bremen gegen Regensburg, würden die Hamburger sogar direkt hochgehen - dank der weitaus besseren Tordifferenz, womit wir wieder bei Robert Glatzel wären.

"Da ist riesen Vorfreude, dass wir am letzten Spieltag noch die Chance haben, etwas zu reißen und möglicherweise aufzusteigen oder zumindest in die Relegation zu kommen." HSV-Stürmer Robert Glatzel

Der vor der Saison von Cardiff City geholte Stürmer hat vor allem in den vergangenen Wochen den Abgang von Tormaschine Simon Terodde, der mit Schalke bereits den Aufstieg feiern durfte, vergessen gemacht.

In einer Saisonphase, in der Hamburg in den vergangenen drei Jahren zuverlässig alle Aufstiegsambitionen verspielte, haben die "Rothosen" nun zur Aufholjagd geblasen - angeführt von Glatzel, der zuletzt noch einmal zugelegt hat.

Das belegt auch der Blick auf die GSN-Daten des Mittelstürmers. In den sechs Spielen seit dem 4:0-Heimsieg Anfang April gegen Aue markierte er fünf Tore und lieferte zwei Assists. Fünf Siege bei nur einer Niederlage gegen Kiel sprangen dabei heraus.

Dabei schraubte Glatzel seine durchschnittliche Torausbeute von 0,59 auf 0,83 Treffer pro Partie und bewies, dass er mehr als ein reiner Chancenverwerter ist. Hatte der 1,93 Meter große Angreifer zuvor 0,30 Schlüsselpässe gespielt, sind es seitdem im Schnitt 0,67.

Datenblatt Robert Glatzel Stürmer Robert Glatzel hat sich zu einem wichtigen Baustein im HSV-Team entwickelt. Stärken und Schwächen Robert Glatzel Robert Glatzel ist nicht nur aufgrund seiner Treffsicherheit wichtig für die Mannschaft.

Es zahlt sich jetzt aus, dass HSV-Trainer Tim Walter auch auf den Sohn eines eritreischen Vaters und Bob-Marley-Fans (daher derselbe Vorname wie bei Marley: Robert-Nesta) vertraut hat, als dieser im vergangenen Herbst in sechs Spielen nicht traf. Im Sog des Knipsers Glatzel hat der HSV eine Siegesserie gestartet und sich jede Menge Selbstvertrauen geholt.

"Der Verein, das steht außer Frage, ist ein Bundesligist", sagt der gebürtige Münchner mit Blick auf seinen HSV. Führt er den Traditionsclub von der Elbe auch in Rostock zum Sieg, könnte das bereits am Sonntag wieder eine Tatsache sein.

