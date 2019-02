Stand: 08.02.2019 13:14 Uhr

Bayern-Wechsel: PR-Desaster - aber Chance für Arp von Matthias Heidrich, NDR.de

Der schon lange verabredete und jetzt erst bekannt gegebene Wechsel von HSV-Talent Fiete Arp zum FC Bayern München sorgt bei den Fans für Diskussionen. Die Art und Weise stößt vielen sauer auf. Nüchtern betrachtet gibt es gute Gründe für Arps Abgang in Richtung Rekordmeister.

Fiete Arp wird den HSV verlassen, vielleicht schon im Sommer, spätestens aber 2020. Dann streift sich die Hamburger Sturmhoffnung das Trikot des FC Bayern München über. Ein Wechsel, der schon lange verabredet war, den alle Parteien allerdings verschwiegen haben. Stattdessen verlängerte der 19-Jährige im vergangenen Sommer beim Bundesliga-Absteiger aus der Hansestadt, und die Fans dachten auch aufgrund seiner öffentlichen Bekenntnisse zum Rautenclub, der aufstrebende Youngster habe sich für Hamburg und gegen die weite, finanziell viel besser ausgestattete Fußballwelt entschieden.

Von "Täuschung" oder "Betrug" ist die Rede

So war es nicht, das ist nun klar, was wiederum für jede Menge Diskussionsstoff im Fanlager des HSV sorgt. Von "Täuschung" oder "Betrug" ist da die Rede. Auf der anderen Seite wird aber auch Verständnis darüber geäußert, dass Arp die Chance FC Bayern München ergreift. Am Montag, wenn der Zweitliga-Spitzenreiter HSV Dynamo Dresden (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfängt, muss sich der junge Profi den Fans stellen. Es wird vermutlich ein harter Gang.

Befremdliche Kommunikation-Strategie

Der in seiner Kommunikation nach außen befremdlich abgelaufene Abschied Arps könnte zu einem langgezogenen Spießrutenlauf für den Youngster werden. Ob Bayern, der HSV oder das Arp-Lager mit Vater Falko dabei die treibende Kraft war, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Dabei wäre es aus der Ferne betrachtet einfach gewesen: Denn was hätte im Sommer 2018 gegen eine Bekanntgabe eines Wechsels 2020 zu den Bayern gesprochen, garniert mit einer ordentlichen Ablöse (kolportiert werden bis zu fünf Millionen Euro) plus gleichzeitiger Verlängerung beim HSV?

Was spricht für Bayern München?

Nüchtern betrachtet gibt es gute Gründe für Arps Abgang in Richtung Rekordmeister. Ob drei, vier oder gar fünf Millionen Euro pro Jahr, finanziell dürfte der Youngster mit dem Bayern-Vertrag ausgesorgt haben. Ein unromantischer, aber verständlicher Ansatz. Fußballprofis haben nur eine begrenzte Zeitspanne zur Verfügung. Und ja, es geht dabei ums Geschäft, und der Meister spielt in einer anderen "Geld-Liga" als der angeschlagene HSV, bei dem die "3,5-Millionen-Verträge" á la Lasogga, Holtby oder Wood offensichtlich Geschichte sind. Dass die Titelchancen im Bayern-Trikot ungleich höher sind, ist klar. Arp hat in jedem Fall die fußballerischen Anlagen, um sich an der Säbener Straße durchzusetzen, auch wenn der Youngster zuletzt wenig davon gezeigt hat.

Beim HSV scheint ihm der nächste, für seine Karriere zwingende Schritt vom talentierten Jungstümer zum gestandenden und auch standhaften Bundesligaspieler nicht zu gelingen. Mit den Bayern hat sich Arp jedenfalls die höchste Hürde im deutschen Fußball ausgesucht. Ob er schon reif für eine Rolle in einem Weltklasse-Kader ist, muss sich zeigen. Entweder ab diesem Sommer oder eben 2020. Die Entscheidung darüber liegt bei Arp.

HSV-Fans kritisieren Arp-Wechsel NDR 90,3 - 08.02.2019 09:33 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Der Wechsel von HSV-Stürmer Fiete Arp zum FC Bayern München sorgt für kontroverse Diskussionen bei beiden Vereinen. Während die Verantwortlichen den Transfer verteidigen, gibt es von Fans Kritik.







3,76 bei 17 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.02.2019 | 11:25 Uhr