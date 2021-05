Kommentar: Der HSV, ein stinknormaler Zweitligist Stand: 16.05.2021 20:05 Uhr Der HSV hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erneut verpasst. Nach drei gescheiterten Versuchen ist der Club jetzt kein Zweitligist mehr, der "eigentlich in die Bundesliga gehört". Möglich, dass das auch noch ein paar Jahre so bleibt.

Ein Kommentar von Gerd Gottlob

Der Hamburger SV hat es wieder nicht geschafft, in die Bundesliga zurückzukehren, nachdem er wieder eine gute Hinrunde gespielt und sie wieder als Tabellenführer abgeschlossen hat, fünf Punkte vor Platz vier. Daniel Thioune hat erst viel richtig gemacht und kein Mensch weiß, ob es mit ihm auf den letzten Metern besser gelaufen wäre als mit HSV-Ikone Horst Hrubesch.

Nicht den letzten Willen gezeigt

Auch in diesem Jahr hat der HSV auf Strecke entweder nicht die Qualität oder die Ernsthaftigkeit, den letzten Willen gezeigt. In Würzburg beim Letzten verlieren - darf eigentlich nicht passieren; in Osnabrück, das 13 Spiele in Folge Zuhause verloren hat - geht eigentlich auch nicht. Das Killerspiel war in Hannover. 3:3 nach 3:0-Führung ist überhaupt keine Option, wenn man aufsteigen will. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Teams aus Bochum, Kiel, Fürth es richtig gut gemacht und den Aufstieg beziehungsweise die Relegation absolut verdient haben.

Die Wahrscheinlichkeit verheißt nichts Gutes

Nach drei gescheiterten Versuchen ist der HSV jetzt kein Zweitligist mehr, der "eigentlich in die Bundesliga gehört", sondern ein stinknormaler Zweitligist, der bestimmt eine gute nächste Saison spielen kann. Möglich, dass das auch noch ein paar Jahre so bleibt. Der "Spiegel" hatte ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit für den Wiederaufstieg in Jahr eins nach dem Abstieg bei 32 Prozent liegt, in Jahr zwei bei 13 Prozent, nach Jahr drei bei 5 Prozent. Was zu beweisen war...

Und jetzt kommt Schalke runter, vielleicht Köln, vielleicht Werder, vielleicht beide. Es wird keinesfalls leichter. Kaum tröstlich, dass die Wahrscheinlichkeit nach dem sechsten Jahr wieder steigt: von 1 auf 2 Prozent...

