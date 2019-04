Stand: 10.04.2019 10:43 Uhr

FC St. Pauli: Aus für Kauczinski, Luhukay neuer Coach

Paukenschlag beim FC St. Pauli: Der Fußball-Zweitligist hat am Mittwoch sowohl Trainer Markus Kauczinski als auch Sportchef Uwe Stöver entlassen. Ein Nachfolger für Kauczinski ist bereits gefunden. Der Niederländer Jos Luhukay wird neuer Coach am Millerntor. Stövers Aufgaben übernimmt bis zum Saisonende Geschäftsfüher Andreas Rettig. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, gerade weil wir Uwe und Markus persönlich sehr schätzen. Aber im Sinne des FC St. Pauli halten wir diesen Schritt für notwendig, um die Saison sportlich erfolgreich zu beenden und die Weichen für die neue Saison stellen zu können", sagte Clubpräsident Oke Göttlich. Das neue Duo wird am Donnerstag (15 Uhr) auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Luhukay zuletzt Trainer bei Sheffield Wednesday

Der 55 Jahre alte Luhukay war zuletzt als Trainer beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday tätig. In Deutschland gelang ihm mit Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg der Aufstieg in die Bundesliga. Sein letztes Engagement in der Zweiten Liga war allerdings keine Erfolgsgeschichte: Nach dem Abstieg des VfB Stuttgart 2016 sollte er die Schwaben zurück in die Bundesliga führen. Nach nur vier Spieltagen wurde er aber nach Differenzen mit Sportdirektor Jan Schindelmeiser beurlaubt. Der jetzige HSV-Trainer Hannes Wolf übernahm den VfB und schaffte am Saisonende den Aufstieg.

