Stand: 25.09.2020 14:59 Uhr

Wolfsburg sucht Verstärkungen - Kommt Baku?

Die nackten Zahlen stimmen beim VfL Wolfsburg. Auch im vierten Pflichtspiel der noch jungen Saison blieben die Niedersachsen am Donnerstagabend ungeschlagen. Der Auftritt beim 2:0-Arbeitssieg in der dritten Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League gegen FK Desna Tschernihiw war allerdings nichts für Fußball-Feinschmecker. Und so bestärkte die recht uninspirierte Vorstellung seiner Mannschaft gegen den ukrainischen Außenseiter Coach Oliver Glasner in der Meinung, vielleicht doch noch einmal den einen oder anderen Euro für Neuverpflichtungen in die Hand zu nehmen.

Glasner: "Haben Handlungsbedarf"

"Wir haben in der Quantität viele Spieler verloren und weniger dazubekommen. In der Qualität stehen uns mit Marin Pongracic und Kevin Mbabu zwei Stammspieler nicht zur Verfügung. Deshalb haben wir Handlungsbedarf und werden sicherlich noch etwas machen", sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz zur Bundesliga-Partie beim SC Freiburg (Sonntag, 18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Mainz will Stammkraft (noch) nicht abgeben

Der Werksclub hat sich bis dato auf dem Transfermarkt sehr zurückgehalten. Den fünf Abgängen (Felix Uduokhai, Marcel Tisserand, Robin Knoche, Ismail Azzaoui und Ignacio Camacho) stehen bis dato lediglich zwei Neuverpflichtungen (Bartosz Bialek und Maxence Lacroi) entgegen. Für die Abwehr und den Angriff suchen die Wolfsburger noch je eine Verstärkung. Der deutsche U21-Nationalspieler Ridle Baku vom Ligarivalen FSV Mainz 05 ist einer der Kandidaten. Mit dem 22-Jährigen gab es bereits Gespräche. Noch aber sperren sich die Rheinhessen gegen einen Abgang ihres bis 2022 vertraglich gebundenen Leistungsträgers.

Neben Baku werden auch Stürmer Vladyslav Supryaga (Dynamo Kiew) und Maxwel Cornet vom Champions-League-Halbfinalisten Olympique Lyon als mögliche Verstärkungen bei den "Wölfen" gehandelt. Am Sonntag in Freiburg wird Glasner aber aller Voraussicht nach noch ohne weitere Neuverpflichtung auskommen müssen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr Wolfsburg hat Europa-League-Gruppenphase vor Augen Der VfL Wolfsburg hat die nächste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League genommen. In der dritten Qualifikationsrunde schlug der Bundesligist den ukrainischen Club Tschernihiw mit 2:0. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.09.2020 | 22:50 Uhr