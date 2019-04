Stand: 06.04.2019 17:23 Uhr

Wolfsburg effektiv - Hannover 96 fast ohne Hoffnung von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat am Sonnabend trotz einer bestenfalls durchschnittlichen Leistung das Niedersachsenduell gegen Hannover 96 mit 3:1 (1:1) gewonnen und bleibt ein heißer Kandidat auf einen Europacupplatz. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Doll bleibt hingegen nur das Prinzip Hoffnung. Da Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg 1:1 spielte, beträgt der Abstand auf Relegationsrang 16 nun sieben Punkte. Für die "Roten" war es das 26. Bundesliga-Auswärtsspiel ohne Sieg.

Weydandt legt vor, "Wölfe" gleichen schnell aus

28.Spieltag, 06.04.2019 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 3 Hannover 96 1 Tore: 0: 1 Weydandt (30.) 1 :1 Steffen (32.) 2 :1 Steffen (71.) 3 :1 Roussillon (78.)

VfL Wolfsburg: Pervan - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Rexhbecaj - Mehmedi (85. Klaus), Brekalo (62. Ginczek), Steffen (77. Malli) - Weghorst

Hannover 96: M. Esser - Sorg, Anton, Wimmer, J. Korb - Bakalorz (79. Soto), Schwegler - Haraguchi, N. Müller (70. Muslija), Maina - Weydandt

Zuschauer: 23512



Der Tabellenletzte aus Hannover war zwar optisch unterlegen, spielte aber mitunter ansehnliche Konter und ging deshalb nicht unverdient in Führung. Linton Maina bediente mit einem tollen Pass Hendrik Weydandt, der überlegt vollendete (30.). Bahnte sich da etwa eine Überraschung an? Keine zwei Minuten hielt die Führung, dann zeigten sich wieder die eklatanten Defensivschwächen der "Roten": Kevin Wimmer unterschätzte den Ball und ging zu spät ins Kopfballduell, das Renato Steffen für sich entschied und den Ausgleich markierte. "Beim Kopfball haben mich nur wenige auf den Zettel. Aber ich habe eine gute Sprungkraft", sagte der Schweizer zu seinem Treffer. Wout Weghorst, der bereits in der zehnten Minute eine gute Chance vergeben hatte, verpasste es, noch vor der Pause für die "Wölfe"-Führung zu sorgen (37.).

Der VfL war aber häufig ein wenig zu sorglos und unkonzentriert, was sich in der 51. Minute fast gerächt hätte. John Anthony Brooks ließ sich von Genki Haraguchi den Ball abluchsen. Dann verlor der Japaner die Übersicht. Statt einen freistehenden Mitspieler zu bedienen, zog er aus spitzem Winkel ab und scheiterte an Wolfsburgs Schlussmann Pavao Pervan, der kurzfristig für den am Oberschenkel verletzten Koen Casteels ins Team gerückt war. Auch das zweite Duell entschied der Keeper für sich. Haraguchi konnte wieder frei schießen, tat dies aber erneut zu unplatziert (58.).

Steffen mit dem Doppelpack - Debüt für Soto



Und so kam es, wie es kommen musste: Der eingewechselte Daniel Ginczek steckte zu Steffen durch, der überlegt das 2:1 für Wolfsburg markierte (71.). Unglücklich für Hannover und nach dem Spielverlauf sicherlich unverdient. Andererseits: Wenn der Doll-Elf selbst gegen einen nachlässigen Gegner trotz klarer Chancen kein Sieg gelingt, wie soll sie dann noch die Wende und den Klassenerhalt schaffen? In Wolfsburg gelang sie jedenfalls nicht. Jerome Roussillon erhöhte noch auf 3:1 (78.).

Doll wechselte anschließend Sebastian Soto ein und verhalf dem 18 Jahre alten US-Amerikaner zu seinem Bundesliga-Debüt. Nicht im 96-Kader stand hingegen Takuma Asano, der nach einer Anweisung von Geschäftsführer Martin Kind nicht mehr für Hannover zum Einsatz kommen wird.

