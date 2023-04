Wieder keine Punkte: Hansa Rostock verliert in Unterzahl in Paderborn Stand: 15.04.2023 14:52 Uhr Hansa Rostock wartet weiter auf den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Liga. Die Fußballer von der Ostsee verloren am Sonnabend beim SC Paderborn mit 0:3 (0:0). Es war die dritte Niederlage im dritten Spiel unter Trainer Alois Schwartz.

von Martin Schneider

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 27. Spielminute, als Hansa danach nur noch zu zehnt war. Lukas Scherff brachte als letzter Mann im Laufduell Florent Muslija zu Fall, folglich kassierte der Hansa-Verteidiger nach Überprüfung durch den VAR die Rote Karte. Paderborns spielerische Überlegenheit wurde mit einem Mann mehr noch deutlicher, am Ende sorgten Maximilian Rohr, Muslija und Felix Platte mit ihren Treffern für das zehnte sieglose Spiel der Norddeutschen in Folge.

Hansa: Defensiv stabil, aber offensiv komplett harmlos

Bis zum Platzverweis spielten die Mecklenburger sehr ordentlich. Defensiv standen sie stabil, und offensiv mühten sie sich nach Kräften. Doch im Sturm herrschte auch beim Gastspiel in Ostwestfalen erneut Flaute, über gute Ansätze kamen Kai Pröger und Lukas Hinterseer nicht hinaus. In einer Partie mit insgesamt überschaubarem Unterhaltungswert im ersten Durchgang gab es hüben wie drüben keine Torchancen zu verzeichnen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Paderborn nach der Pause drückend überlegen

Dafür dauerte es nach Wiederanpfiff nur 122 Sekunden, bis es klingelte - aus Rostocker Sicht leider im Gehäuse von Markus Kolke. Rohr vollendete eine sehenswerte Kombination mit einem Direktabschluss zum 1:0 (48.) und vergrößerte die Sorgen der mitgereisten FCH-Fans. Die unterstützten ihr Team weiterhein lautstark, die diesen Zuspruch auch gebrauchen konnten. Nach dem 0:1 wirkte Hansa angeknockt, ließ sich weiter in die Defensive drängen und konnte das Offensivspiel der nun selbstbewussten Gastgeber nur mit vereinten Kräften unterbinden.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf mit Hansa und BTSV Rostock und Braunschweig kämpfen um den Klassenerhalt. Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten auf einen Blick. mehr

Für Offensivspiel hatten die dezimierten Gäste im zweiten Durchgang keinerlei Kapazitäten mehr. Der Wille war da, die fußballerischen Elemente nicht. Muslija sorgte mit dem 2:0 in der 78. Minute für die Entscheidung, Platte machte in der 88. Minute den Deckel auf die Partie. Und so endet eine turbulente Woche, die mit der Entlassung von Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen begann, mit einem weiteren sportlichen Nackenschlag für Rostock.

Rostock muss anfangen zu punkten

Es braucht viel Fantasie, um im Abstiegskampf aktuell Argumente für Hansas Rettung zu finden. Ein Trainer-Effekt blieb auch unter Schwartz aus, die Demission von Pieckenhagen blieb ebenso ergebnislos, zumindest auf dem Platz. Die Möglichkeiten sind nahezu ausgereizt. Retten kann es nur noch das Team auf dem Platz, das sich durch Platzverweise aber regelmäßig (siehe John Verhoek zwei Wochen zuvor) selber schwächt. Am nächsten Sonnabend empfängt Hansa Greuther Fürth - und braucht vor allem in der Offensive endlich Lösungen.

28.Spieltag, 15.04.2023 13:00 Uhr SC Paderborn 3 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Rohr (48.) 2 :0 Muslija (78.) 3 :0 Platte (87.)

SC Paderborn: J. Huth - Rohr, Heuer, Humphreys - Justvan, K. Klefisch (88. Schuster), Schallenberg, Obermair (88. S. Conteh) - Leipertz (82. Hünemeier), Srbeny (46. Platte), Muslija (81. Nadj)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, van Drongelen, Roßbach - Neidhart, Dressel (78. Fröling), Fröde (70. Rhein), Scherff, Pröger (70. Schröter), Schumacher - Hinterseer (78. Verhoek)

Zuschauer: 12456



Weitere Daten zum Spiel J. Huth - Rohr, Heuer, Humphreys - Justvan, K. Klefisch (88. Schuster), Schallenberg, Obermair (88. S. Conteh) - Leipertz (82. Hünemeier), Srbeny (46. Platte), Muslija (81. Nadj)Kolke - R. Malone, van Drongelen, Roßbach - Neidhart, Dressel (78. Fröling), Fröde (70. Rhein), Scherff, Pröger (70. Schröter), Schumacher - Hinterseer (78. Verhoek)12456

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.04.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga