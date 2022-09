Werder Bremen wartet weiter auf den ersten Heimsieg - 0:1 gegen Augsburg Stand: 09.09.2022 22:32 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat auch das dritte Heimspiel der Saison nicht gewinnen können. Am Freitagabend verloren die Norddeutschen mit 0:1 (0:0) gegen den FC Augsburg.

von Martin Schneider

In einer Partie gegen einen unbequemen Gegner überzeugten die Bremer zwar kämpferisch, in der Offensive fehlte es allerdings an Durchschlagskraft. Hektisch wurde es in der Nachspielzeit, als Marvin Ducksch einen Elfmeter verschoss. Die Norddeutschen blieben zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer. Somit kassierten die Bremer die zweite Heimniederlage der Saison, während Augsburg nach zuvor drei Niederlagen in Folge den zweiten Auswärtssieg einfuhr.

"Wir bekommen den Gegentreffer, als wir mehr Kontrolle haben. Aber insgesamt haben wir das Spiel nicht so sauber nach vorne getragen, dass wir klare Torchancen erspielen", sagte Bremens Trainer Ole Werner nach der Partie.

Augsburg mit Druckphase zu Beginn

Die zuletzt kriselnden Augsburger fanden auf durchgeweichtem Rasen besser in die Partie. Florian Niederlechner bot sich zweimal früh die Chance, die Gäste in Führung zu bringen (2., 8.), beide Male scheiterte er knapp an Jiri Pavlenka im Bremer Tor. Im Zuge der ersten Rettungstat verletzte sich der Schlussmann der Grün-Weißen allerdings und musste schließlich in der 29. Minute den Platz verlassen, Michael Zetterer kam zu seinem Bundesliga-Debüt.

Füllkrug jubelt, doch der VAR schaltet sich ein

Bremen fand nach schwacher Anfangsphase allmählich besser ins Spiel und versuchte offensiv ebenfalls Akzente zu setzen. Das gelang Marvin Ducksch, der ebenfalls zweimal FCA-Keeper Rafal Gikiewicz prüfte (10., 14.). In der 31. Minute jubelte das Weserstadion über die vermeintliche Führung durch Niclas Füllkrug, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung von Anthony Jung zurückgenommen. Die Gäste jubelten ausgelassen über die Entscheidung des VAR und gerieten deshalb mit so manch einem Bremer aneinander.

Die Stimmung war nun aufgeheizt, auf und neben dem Platz. Werder drängte weiter auf die Führung und wollte die Emotionalität ausnutzen - auch mit unfairen Mitteln. Füllkrug kassierte nach einer plumpen Schwalbe im Strafraum Gelb (38.). Wegen zahlreicher Unterbrechungen gab es vier Minuten Nachspielzeit, in denen ein Bogenlampen-Kopfball von Niederlechner auf der Latte und dann in Zetterers Armen landete (45. +1).

Ducksch verfehlt mit dem Kopf die Führung

Der zweite Durchgang begann verhalten. Die beste Chance für die Gastgeber hatte Ducksch per Kopf in der 61. Minute. Die Zuschauer bekamen eine umkämpfte Partie, oftmals an der Grenze zum Erlaubten, zu sehen. Augsburg spielte diszipliniert, brachte bei Angriffen der Bremer schnell alle Spieler hinter den Ball und lauerte auf Konter.

Demirovic lässt das Weserstadion verstummen

In der 63. Minute ließen die Gäste ihre mitgereisten Fans jubeln. Ermedin Demirovic vollendete einen schnörkellos vorgetragenen Angriff des FCA zum 1:0. Werder war nicht geschockt, fand aber auch nach dem Rückstand offensiv keine Mittel gegen die bayerischen Schwaben. Und es hätte noch schlimmer für Bremen kommen können: Mergim Berisha traf in der 76. Minute mit einem Heber nur die Latte.

Chaos in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit bot sich den Bremern die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einem angeblichen Handspiel von Augsburgs Verteidiger Maximilian Bauer, das vom VAR nicht überprüft wurde, gab es Strafstoß für Werder. Ducksch trat an und scheiterte an Gikiewicz, der zum Matchwinner für die Gäste wurde (90. + 4).

"Dass man am Ende die letzte Chance nicht reinmacht, gehört auch zum Fußball dazu." Bremens Trainer Ole Werner

Der Pole im Tor des FCA legte nach seiner Parade den Finger auf seine Lippen und gestikulierte in Richtung der Bremer Fankurve, was einige Fans dazu brachte, in den Innenraum zu stürmen. Ordner und Werder-Spieler beruhigten die aufgebrachten Anhänger, die danach zurück auf die Tribüne gingen. Kurze Zeit später wurde eine turbulente Partie abgepfiffen.

6.Spieltag, 09.09.2022 20:30 Uhr Werder Bremen 0 FC Augsburg 1 Tore: 0: 1 Demirovic (63.)

Werder Bremen: Pavlenka (29. Zetterer) - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, Groß (67. Gruew), A. Jung (86. Buchanan) - Stage (67. N. Schmidt), R. Schmid (67. Burke) - Füllkrug, Ducksch

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - An. Hahn, Demirovic (70. F. Jensen) - Niederlechner (78. A. Maier), Berisha (90.+7 Caligiuri)

Zuschauer: 41000 (ausverkauft)



