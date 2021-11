Werder Bremen mit Trainer Brand gegen Holstein Kiel Stand: 25.11.2021 19:42 Uhr Werder Bremen geht mit Christian Brand als Trainer in das Nordduell der zweiten Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel am Samstagabend. Die Verpflichtung eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Markus Anfang zieht sich hin.

"In Kiel wird Christian Brand nach Danijel Zenkovic und Markus Anfang der dritte Coach im dritten Spiel sein", teilten die Hanseaten am Donnerstagabend auf ihrer Vereinshomepage mit und stellten den 49 Jahre alten Ex-Profi ihren Fans vor. "Ich habe sofort gesagt: Ich helfe. Und da ich schon ein paar turbulente Situationen in meiner Fußballkarriere erlebt habe, gehe ich relativ entspannt an die Aufgabe ran", sagte Brand, der normalerweise die U19-Mannschaft des Bundesliga-Absteigers trainiert.

Auch Interimstrainer Zenkovic fällt aus

Am vergangenen Sonnabend, dem Tag des Auswärtsspiels bei Schalke 04 (1:1), war Cheftrainer Markus Anfang zusammen mit seinem Co-Trainer zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fußball-Lehrer und seinen Assistenten wegen der Nutzung vermeintlich gefälschter Impfausweise. Mittlerweile hat sich auch der DFB-Kontrollausschuss eingeschaltet.

Auf Schalke hatte Brand bereits zusammen mit Interimstrainer Danijel Zenkovic das Team betreut. Allerdings musste sich Zenkovic in Quarantäne begeben, weil er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Dritter Trainer im dritten Spiel

Eigentlich hatten die Bremer darauf gehofft, mit Ole Werner schnell einen Anfang-Nachfolger verpflichten zu können. Die Verhandlungen mit Liga-Konkurrent Holstein Kiel, bei dem Werner im Sommer zurückgetreten war, ziehen sich aber offenbar vor dem direkten Duell am Samstagabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) in die Länge. Deshalb tritt der ehemalige Werder Mittelfeldspieler Brand, der Erfahrung als Chefcoach von Jahn Regensburg und Hansa Rostock mitbringt, nun in die erste Reihe.

