Werder Bremen: Nur Dauerkarten-Besitzer gegen Aue zugelassen Stand: 01.12.2021 16:38 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat sich mit dem Bremer Senat darauf geeinigt, dass zum Spiel gegen Erzgebirge Aue am Freitag nur Dauerkartenbesitzer eingelassen werden. Die Arena wird wohl halb voll.

Ursprünglich sollte Werder die Kapazität aufgrund der angespannten Corona-Lage um 25 Prozent auf 31.600 Zuschauer reduzieren. Das ging Bürgermeister Andreas Bovenschulte aber nicht weit genug. "Ein volles Stadion kann es auf keinen Fall geben", hatte der SPD-Politiker Dienstag nach den Bund-Länder-Gesprächen gesagt. Er verfolge eher einen restriktiven Kurs, um Risiken zu vermeiden. "Einschränkungen muss es geben." Am Mittwoch wurde ein Kompromiss erzielt - mit möglicherweise begrenzter Halbwertzeit.

Hess-Grunewald: Stadion wird halb ausgelastet

"Wir sind mit der Entscheidung des Senats sehr zufrieden", wurde Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in einer Club-Mitteilung zitiert. "Wir haben bereits am Freitag unsere Bereitschaft signalisiert, bei den Zuschauerzahlen noch weiter runtergehen zu können, weil wir uns natürlich unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind."

2G-Regel gilt - ca. 20.000 Zuschauer erwartet

Werder hatte vor der Saison 27.000 Dauerkarten verkauft - so viele wie noch nie. "Wir gehen nach dem derzeitigen Buchungsstand davon aus, dass wir etwa die Hälfte der Gesamtkapazität erreichen werden", sagte Hess-Grunewald. Das wären etwa 20.000 Zuschauer. Insgesamt bietet das Bremer Weserstadion 42.100 Plätze. Das Spiel findet unter 2G-Regeln statt. Weiterhin wird eine Maskenpflicht in VIP-Bereichen bestehen und eine Maskenempfehlung in allen weiteren Bereichen. Besucher aus den Hochinzidenzregionen Sachsen, Thüringen und Bayern sind nicht zugelassen.

Bund und Länder beraten Donnerstag über Geisterspiele

Gut möglich, dass der Bremer Kompromiss schon am Donnerstagabend hinfällig wird. In der zweiten Runde der Bund-Länder-Beratungen soll es auch um eine Entscheidung über Geisterspiele im Profifußball gehen. Mehrere Clubs haben ihren Kartenvorverkauf bereits gestoppt, darunter Borussia Dortmund, das zum Bundesliga-Topspiel am Sonnabend Bayern München empfängt.

Vier Werder-Spieler in Corona-Quarantäne

Wie stark und unberechenbar sich das Coronavirus gerade wieder verbreitet, erleben die Bremer Spieler am eigenen Leib. Offensivspieler Eren Dinkci wurde trotz vollständiger Impfung am Mittwoch positiv getestet und ist damit der vierte Werder-Spieler, der sich in dieser Woche in häusliche Quarantäne begeben musste.

Zu Beginn der Woche hatte der Tabellenzehnte berichtet, dass sich Nachwuchsspieler Fabio Chiarodia und Niklas Schmidt infiziert haben, Mitchell Weiser wurde als Kontaktperson eingestuft. Bereits vergangene Woche waren Mittelfeldspieler Nicolai Rapp und Interimstrainer Danijel Zenkovic positiv auf das Virus getestet worden.

