Kiel bremst Bremen aus - Bitterer Rückschlag im Aufstiegskampf Stand: 29.04.2022 20:35 Uhr Werder Bremen hat im Zweitliga-Aufstiegskampf einen herbe Heimpleite hinnehmen müssen und ist die Tabellenführung los. Nach einer 2:0-Führung verloren die Hanseaten noch 2:3 (2:1) gegen Holstein Kiel. Die "Störche" dürfen sich derweil über den sicheren Klassenerhalt freuen.

von Matthias Heidrich

Das hätte so aus Bremer Sicht nie passieren dürfen. 2:0 in Führung, Chancen en masse in der zweiten Hälfte um zu erhöhen, und am Ende stehen die Hanseaten im engen Aufstiegsrennen mit leeren Händen da. Gegen kämpferische Kieler, die nie aufsteckten, musste Werder kurz vor Schluss das 2:3 durch Julian Korb hinnehmen und rutschte hinter Schalke, das in Sandhausen gewann, auf Tabellenplatz zwei ab. Gewinnt Darmstadt am Sonnabend gegen Aue, würden die Bremer sogar auf Rang drei abrutschen.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

Werder erwischte im ausverkauften Weser-Stadion einen perfekten Start. Nach zwei Minuten zappelte der Ball im Kieler Netz. Niclas Füllkrug stand nach einem missglückten Klärungsversuch von Stefan Thesker am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zur frühen Führung der Gastgeber. Der vermeintliche Ausgleich der Gäste nur sieben Minuten später wurde wegen einer Abseitsstellung von Benedikt Pichler aberkannt.

Ducksch trifft vom Punkt - Eigentor durch Füllkrug

Werder war sichtlich beflügelt und legte nach. Füllkrugs Sturmpartner Marvin Ducksch traf souverän vom Punkt, nachdem Kiels Simon Lorenz einen Handelfmeter verursacht hatte (23.). Bremen hatte alles im Griff, bis zur letzten Aktion der ersten Hälfte. Nach einer Ecke lenkte Füllkrug einen eher ungefährlichen Schuss von Kwasi Okyere Wriedt unhaltbar für Werder-Keeper Jiri Pavlenka ab - der Anschlusstreffer für die "Störche" (45.+2).

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Nach Wiederanpfiff wurde die ohnehin schon spannende Partie noch rasanter. Werder drückte auf die Entscheidung, doch Thomas Dähne im Kieler Kasten hatte etwas dagegen, hielt gegen Ducksch (46.), Leonardo Bittencourt (54.) und erneut Ducksch (62.) ganz stark. Zudem vergab Felix Agu noch eine Risenchance zum 3:1 für die Gastgeber (51.).

Bitter für Bremen: Auch Jung trifft ins eigene Tor

Das sollte sich rächen. In der 71. Minute wollte Anthony Jung nach einer Hereingabe von Johannes van den Bergh klären, bugsierte das Leder aber ins eigene Tor. Wie bitter für Bremen, das 2:2 durch das zweite Eigentor. Füllkrug hätte in der 81. Minute alles in Ordnung bringen können, doch sein Kopfball ging knapp vorbei. Dann trat Korb auf den Plan, traf zum Sieg für Kiel und Werder bis ins Mark.

32.Spieltag, 29.04.2022 18:30 Uhr Werder Bremen 2 Holstein Kiel 3 Tore: 1 :0 Füllkrug (2.) 2 :0 Ducksch (23., Handelfmeter) 2: 1 Füllkrug (45. +2, Eigentor) 2: 2 A. Jung (71., Eigentor) 2: 3 Korb (85.)

Werder Bremen: Pavlenka - Rapp, Friedl, A. Jung - Weiser, Agu (86. Dinkci) - Gruew (86. Woltemade) - R. Schmid (73. N. Schmidt), Bittencourt - Ducksch, Füllkrug

Holstein Kiel: Dähne - S. Lorenz, Thesker, van den Bergh - Korb, Mühling, Skrzybski (81. A. Arslan), Holtby (76. Porath), Reese - Pichler (90.+2 Koulis), Wriedt

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - Rapp, Friedl, A. Jung - Weiser, Agu (86. Dinkci) - Gruew (86. Woltemade) - R. Schmid (73. N. Schmidt), Bittencourt - Ducksch, FüllkrugDähne - S. Lorenz, Thesker, van den Bergh - Korb, Mühling, Skrzybski (81. A. Arslan), Holtby (76. Porath), Reese - Pichler (90.+2 Koulis), Wriedt42100 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.04.2022 | 23:03 Uhr