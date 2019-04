Stand: 07.04.2019 18:14 Uhr

Werder - Bayern und HSV - Leipzig im Pokal-Halbfinale

Fußball-Bundesligist Werder Bremen trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf Rekord-Cupsieger FC Bayern München. Auch Zweitligist Hamburger SV hat Heimrecht und empfängt Bundesligist RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag durch Nationalspielerin Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg. "Es versteht sich von selbst, dass Leipzig der Favorit ist. Aber Pokal ist Pokal. Ich hoffe, der Wunsch von Max Kruse geht in Erfüllung und das Finale heißt Werder - HSV oder HSV - Werder", sagte Hamburgs Club-Manager Bernd Wehmeyer.

Die Halbfinalspiele werden am 23. und 24. April jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Finale in Berlin findet am 25. Mai statt. Die Bremer hatten sich im Viertelfinale gegen Schalke 04 durchgesetzt, die Hamburger beim SC Paderborn mit 2:0 gewonnen.

