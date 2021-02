Wende im HSV-Machtkampf: Präsidium tritt geschlossen zurück Stand: 16.02.2021 21:46 Uhr Das Präsidium des Hamburger SV ist am Dienstagabend zurückgetreten. Vereins-Präsident Marcell Jansen und seine beiden Vizepräsidenten Thomas Schulz und Moritz Schaefer lagen seit Monaten über Kreuz.

"Liebe Mitglieder, liebe HSVer, nach sehr intensiven und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Tagen haben wir uns als Präsidium gemeinsam dazu entschlossen, mit sofortiger Wirkung von unseren Präsidiumsämtern zurückzutreten und so die zuletzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen", heißt es in einem gemeinsamen Brief an die über 87.000 Mitglieder des HSV e.V.

Während es beim Tabellenführer der Zweiten Liga sportlich gut läuft, herrschte in der Führung des eingetragenen Vereins seit Monaten Streit. Vizepräsident Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer hatten in wichtigen Fragen andere Ansichten als Jansen. Dabei ging es unter anderem um die Kandidaten für den Aufsichtsrat der Fußball-AG und um den möglichen Verkauf weiterer Anteile.

Bis zu Neuwahlen leitet Geschäftsführer Tschana den e.V.

An Schulz gab es sogar öffentliche Kritik aus dem Verein - der er jedoch entschieden widersprach. Trotzdem reichte der HSV-Ehrenrat, unterstützt von allen anderen Gremien des Vereins, einen Abwahlantrag gegen den Vizepräsidenten eingereicht. Schulz' Handeln sei nicht mehr tragbar und das Vertrauen aller Gremien in ihn verloren gegangen. Über den Antrag sollte eine außerordentliche Mitgliederversammlung entscheiden. Doch das Präsidium ließ zuletzt eine Frist für deren Terminierung verstreichen. Zumindest dieses Problem ist durch den Rücktritt aller erst einmal gelöst.

Auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer soll ein neues Führungsgremium gewählt werden. Bis dahin werden der Geschäftsführer Kumar Tschana und Michael Papenfuß interimsmäßig den Club führen. Jansen bleibt Chef des Aufsichtsrates. Bei Neuwahlen dürfte er zudem erneut antreten.

