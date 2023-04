Was für ein Spiel! VfL Osnabrück siegt 4:3 gegen FSV Zwickau

Stand: 30.04.2023 15:06 Uhr

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der Dritten Liga einen wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die Niedersachsen rangen am Sonntag Schlusslicht FSV Zwickau in einem verrückten Spiel mit 4:3 (1:2) nieder. Ba-Muaka Simakala traf dreifach - darunter in letzter Minute.