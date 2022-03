VfL Wolfsburg zu Gast beim "Vorbild" SC Freiburg Stand: 10.03.2022 17:31 Uhr Zehn von 15 möglichen Punkten holte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg zuletzt, der SC Freiburg lediglich acht. Dennoch blicken die "Wölfe" neidisch zum SC, der auf einem Tabellenplatz steht, den der VfL eigentlich zum Saisonziel hatte.

"Klar wären wir gern in der Situation wie der SC Freiburg", sagte Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold: "In diesem Jahr sind sie sehr weit vorne, weil sie jetzt auch die engen Spiele gewinnen, davon hatte Freiburg einige." Der VfL hingegen hat schon zwölf Niederlagen auf dem Konto und hing deshalb lange im Tabellenkeller fest.

Inzwischen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz zwar schon acht Punkte, VfL-Coach Florian Kohfeldt warnte dennoch davor, das Thema Abstiegskampf vorzeitig abzuhaken: "Erledigt ist dieses Thema erst, wenn es rechnerisch klar ist." Angesichts der Freiburger Konstanz und der Tatsache, "dass wir aus einer schwierigen Situation herauskommen", sieht Kohfeldt für die Partie am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) "die Favoritenrolle eher beim SC". Ein Rezept, wie der Breisgau-Elf beizukommen ist, hat der VfL-Trainer dennoch: "Wir müssen ihnen die Spielfreude nehmen."

Lacroix wieder dabei - bleibt es bei der Viererkette?

Zudem spielen die Personalsorgen beim Gegner den Wolfsburgern möglicherweise in die Hände. Eine nicht genau bezifferte Anzahl an Corona-Verdachtsfällen erschwert die Vorbereitungen der Freiburger, bei denen zudem Nico Schlotterbeck und Kevin Schade verletzt auszufallen drohen.

Beim VfL hingegen entspannt sich die Situation zusehends. Innenverteidiger Maxence Lacroix ist nach seiner Rotsperre wieder dabei. Ob Kohfeldt deshalb nach dem jüngsten 1:0 gegen Union Berlin das Defensivsystem wieder umstellt, ließ er offen: "Die Rückkehr von Maxence heißt nicht automatisch, dass wir zur Dreierkette zurückgehen. Ich variiere gerne zwischen Dreier- und Viererkette."

Nmecha soll mehr Einsatzzeit bekommen

Auch in der Offensive hat Kohfeldt wieder mehr Optionen. Stürmer Lukas Nmecha, der gegen Berlin in der 64. Minute sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte, hat alle Trainingseinheiten problemlos absolviert und ist einsatzfähig. "Der Plan ist aber nicht, dass er in Freiburg 90 Minuten spielt. Wir wollen das peu à peu steigern, er ist noch ein junger Spieler. Eine Halbzeit könnte möglich sein, viel mehr wird es nicht sein", sagte Kohfeldt über den 23-Jährigen.

Mögliche Aufstellungen:

Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, n. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestei, Höfler - Schade, Höler, Grifo - Demirovic

Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Schlager, Roussillon - Wind, Kruse - Bialek

