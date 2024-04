Aufstieg im Volkspark? St. Paulis "perfektes Ende" wäre der HSV-Horror Stand: 28.04.2024 11:00 Uhr Für den FC St. Pauli wäre es wohl die größte Party der Clubgeschichte, für den HSV die maximale Demütigung: Mit einem Sieg im Derby am kommenden Freitag kann der Zweitliga-Spitzenreiter den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen - ausgerechnet im Volksparkstadion des Stadtrivalen.

von Matthias Heidrich

Mehr Matchball geht nicht für den FC St. Pauli! Nur noch einen Sieg brauchen die Kiezkicker an den verbleibenden drei Spieltagen, um eine herausragende Saison mit dem Sprung in die Erste Liga zu krönen. Dass sich die erste Chance ausgerechnet im Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Volkspark beim HSV bietet, wirkt auf St.-Pauli-Fans wie ein glanzvolles Hollywood-Szenario. Für die HSV-Anhänger dagegen gleicht das einem Horror-Film.

"Von außen betrachtet wäre es gewissermaßen das perfekte Ende", sagte St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine, der am Freitag mit seinem Tor den wichtigen 1:0-Heimsieg der Kiezkicker gegen Hansa Rostock gesichert hatte.

St. Pauli zum ersten Mal die Nummer eins in Hamburg

Schon jetzt ist klar, dass die Braun-Weißen zum ersten Mal seit 70 Jahren eine Saison vor dem HSV beenden werden. Der Aufstieg im Wohnzimmer des großen Stadtrivalens wäre das i-Tüpfelchen und lässt die Kiezkicker frohlocken. "Wir freuen uns jetzt riesig auf das Derby im Volkspark", sagte Angreifer Johannes Eggestein.

"Wir müssen erst mal beweisen, dass wir wirklich die Nummer eins in der Stadt sind." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Trainer Fabian Hürzeler, der noch kein Stadtderby als Coach gewinnen konnte, ist ebenso positiv gestimmt. Aber auch gewarnt: "Um die Nummer eins der Stadt zu sein, musst du auch in so einem Spiel bestehen. Dementsprechend wird das wieder eine neue große Herausforderung."

Mit einem Sieg ist St. Paulis Aufstieg perfekt

Mit einem Sieg im Volkparkstadion ist der sechste Bundesliga-Aufstieg in St. Paulis Club-Historie perfekt. Selbst im Falle eines Remis oder einer Niederlage könnte das Hürzeler-Team in der HSV-Arena jubeln, je nachdem wie Verfolger Fortuna Düsseldorf zeitgleich gegen den 1. FC Nürnberg spielt.

Was macht Fortuna Düsseldorf?

Der Blick zum Tabellendritten nach Düsseldorf ist für den HSV indes noch wichtiger. Gilt es doch neben dem Bestreben, das Horror-Szenario eines St.-Paulis-Aufstiegs im Volkspark zu verhindern, die Hoffnung auf den Relegationsrang am Leben zu halten. Die ist bei den "Rothosen" nach dem souveränen 4:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig neu entfacht. "Wir leben", sagte Sportvorstand Jonas Boldt dem NDR.

Vier Punkte sind es für den Vierten auf die Fortuna, die wiederum noch Chancen auf den direkten Aufstieg hat und Druck auf den Zweiten Holstein Kiel macht. Verliert der HSV das Derby und gewinnt Düsseldorf gegen Nürnberg, wären alle Aufstiegshoffnungen des Hamburger SV dahin - zum sechsten Mal in Folge.

"Dass das Spiel gegen St. Pauli ein besonderes ist, ist klar. Aber ich habe in den Wochen, in denen ich hier bin, gelernt: Zu viel reden ist nicht gut." HSV-Trainer Steffen Baumgart

Sollten Kiel und der Stadtrivale St. Pauli den Sprung in die Bundesliga schaffen, würde der HSV sogar zum "Zweitliga-Dino" mutieren, als dann dienstältester Zweitliga-Club in der Saison 2024/2025. Ein weiteres Horror-Szenario für die Fans des ehemaligen "Bundesliga-Dinos".

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2024 | 22:50 Uhr