VfL Wolfsburg versöhnt die Fans - 2:2 gegen die Bayern Stand: 14.05.2022 17:33 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat eine verkorkste Saison versöhnlich beendet. Die "Wölfe" holten am Sonnabend im Heimspiel gegen Meister Bayern München ein 0:2 auf und erreichten schließlich mit etwas Glück ein 2:2 (1:2).

von Johannes Freytag

Die Niedersachsen, die damit die neunte Niederlage in Folge gegen die Münchner verhinderten, kamen nach einer schwachen ersten Halbzeit in Durchgang zwei besser ins Spiel und durch ein Tor von Max Kruse zum verdienten Ausgleich. Kurz vor der Pause hatte Jonas Wind den Anschlusstreffer für die Wolfsburger erzielt. Zuvor hatten Josip Stanisic und Robert Lewandowski die Bayern mit 2:0 in Führung gebracht.

In der Abschlusstabelle belegt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mit 42 Punkten Rang zwölf. "Wir wissen alle, dass wir bei uns selber anfangen und diese Saison aufarbeiten müssen. Jeder muss sich fragen, was er zum Wohle der Gruppe besser machen kann. Wenn wir das hinkriegen, ist unsere fußballerische Qualität unumstritten", blickte Kruse bereits auf die kommende Spielzeit: "Natürlich haben wir in Wolfsburg andere Ansprüche als das, was wir dieses Jahr gemacht haben."

Bayern dominant, aber mit Chancenwucher

Die 30.000 Zuschauer im erstmals seit zwei Jahren ausverkauften Wolfsburger Stadion bekamen in den ersten 45 Minuten eine muntere Partie zu sehen, was vor allem an den Gästen aus München lag. Der Meister war überhaupt nicht im "Ibiza-Modus" wie noch in den Spielen zuvor in Mainz (1:3) und gegen Stuttgart (2:2), sondern zeigte sich sehr spielfreudig. VfL-Keeper Koen Casteels verhinderte mehrfach das 0:1, musste sich dann aber doch geschlagen geben: Nach einer Ecke stieg Stanisic am höchsten und bugsierte den Ball ins Netz (17.).

Sechs Minuten später durften die Münchner wieder ungestört kombinieren und Jamal Musiala vollendete zum vermeintlichen 2:0 - der Treffer wurde nach Videobeweis zurückgenommen, weil Alphonso Davies im Strafraum Casteels behindert hatte (23.).

Lewandowski erhöht, Wind verkürzt

Wolfsburg fand offensiv kaum statt. Ein Kopfball von Maxence Lacroix an den Pfosten war lange die einzige Torannäherung der Gastgeber (14.), die permanent mit Defensivaufgaben beschäftigt waren.

Lewandowski erhöhte nach Hereingabe von Thomas Müller per Kopf auf 2:0 (40.) und hätte beinahe kurz darauf den Doppelpack geschnürt: Doch der Schlenzer des Polen flog knapp am Tor vorbei (42.). Statt 0:3 stand es dann urplötzlich 1:2 - Kruse bediente Wind, der aus elf Metern aus der Drehung traf (45.).

Kruse trifft zum Ausgleich

Nach Wiederbeginn präsentierte sich der VfL bissiger, setzte den Meister mehr und mehr unter Druck und kam folgerichtig zum Ausgleich: Micky van de Vens Flanke von der linken Seite drückte Kruse aus fünf Metern über die Linie (58.).

Im Gegensatz zum ersten Durchgang war die Partie nun offen - beiden Teams merkte man durchaus das Bemühen an, das Saisonende erfolgreich zu gestalten. Die besseren Chancen zum Siegtreffer hatten die Bayern, obwohl sie in der Schlussphase nur noch eine "B"-Elf mit zahlreichen Youngstern auf dem Feld hatten. Die größte Torgelegenheit vergab Leroy Sané, der alleine auf Casteels zulief, den Ball aber am Pfosten vorbei legte. (89.). Weil auch Maximilian Philipp auf der Gegenseite nach einem Konter nicht ins Tor traf (90.+4) , blieb es beim Remis, das sich ein kämpferisch überzeugender VfL hart erarbeitet hat.

34.Spieltag, 14.05.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 Bay. München 2 Tore: 0: 1 Stanisic (17.) 0: 2 Lewandowski (40.) 1 :2 Wind (45.) 2 :2 Kruse (58.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks (90.+1 Bornauw), van de Ven (72. Roussillon) - Arnold - Schlager, Gerhardt (72. Vranckx) - Wind, Kruse (83. M. Philipp) - L. Nmecha (83. Bialek)

Bay. München: Neuer (81. Früchtl) - Stanisic, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies (81. O. Richards) - Kimmich (81. Vidovic), Goretzka - Gnabry (67. L. Sané), Th. Müller (60. Choupo-Moting), Musiala - Lewandowski

Zuschauer: 30000 (ausverkauft)



