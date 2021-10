VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer van Bommel Stand: 24.10.2021 17:13 Uhr Der VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel getrennt. Die Niedersachsen hatten zuletzt in acht Pflichtspielen in Folge nicht gewonnen.

Die Verantwortlichen der "Wölfe" hätten den 44-Jährigen am Sonntagnachmittag in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert, teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg mit. Es war das achte Pflichtspiel in Folge, in dem der VfL ohne Sieg geblieben war. Durch einen Wechselfehler des Trainers war Wolfsburg zudem im DFB-Pokal bereits in der ersten Runde trotz eines 3:1-Erfolges bei Preußen Münster ausgeschieden.

Schmadtke: "Mehr trennende als verbindende Faktoren"

"Es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren. Die Überzeugung, in dieser Konstellation aus der sportlich schwierigen Situation herauszukommen und schnellstmöglich die Kehrtwende herbeizuführen, hat gefehlt und uns zu dem Entschluss kommen lassen, die Zusammenarbeit zu beenden", so VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Van Bommel, der die Niedersachsen erst im Sommer von Oliver Glasner (wechselte zu Eintracht Frankfurt) übernommen hatte, zeigte sich "überrascht und enttäuscht von der Entscheidung. Weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ich wünsche der Mannschaft, dass sie es schnell schafft, das Ruder wieder herumzureißen."

Wie das Wolfsburger Trainerteam für die kommenden Partien aussieht, steht noch nicht fest. Informationen darüber sollten "zeitnah" erfolgen, teilte der Verein mit.

