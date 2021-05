VfL Wolfsburg greift im Topspiel nach der Champions League Stand: 13.05.2021 12:50 Uhr Nur noch ein Sieg - dann kann der VfL Wolfsburg fast sicher für die Champions League planen. Ob die Niedersachsen den Coup bereits am Sonntag so gut wie dingfest machen können? Dann gastieren die Niedersachsen im schweren Bundesliga-Topspiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig.

"Wir wollen am Sonntag gewinnen. Vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass Leipzig im DFB-Pokalfinale spielt," sagte VfL-Torwart Koen Casteels im NDR 2-Bundesligashow-Podcast. Leipzig tritt am Donnerstag im Endspiel gegen Borussia Dortmund an - und könnte im Kampf um den Cup Körner lassen, die im Spiel gegen Wolfsburg fehlen.

AUDIO: NDR 2-Bundesligashow-Podcast mit Koen Casteels (68 Min) NDR 2-Bundesligashow-Podcast mit Koen Casteels (68 Min)

Der VfL belegt aktuell mit 60 Punkten Tabellenplatz drei, doch das Rennen um die Plätze in der Königsklasse ist eng. Dortmund (58) und Eintracht Frankfurt (57) sind den Niedersachsen dicht auf den Fersen, die aber auf Schützenhilfe hoffen: Gewinnt Absteiger Schalke 04 am Sonnabend unverhofft gegen Frankfurt, ist den Wolfsburgern die Champions-League-Teilnahme aufgrund der besseren Tordifferenz nur noch theoretisch zu nehmen; unabhängig davon, wie sie selbst am Sonntag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) spielen.

"Ich glaube, es ist menschlich, dass man schaut, was Frankfurt macht. Wir müssen aber davon ausgehen, dass jeder gewinnen wird. Deshalb müssen wir unseren Job machen. Darauf zu hoffen, dass die anderen verlieren werden, damit habe ich keine guten Erfahrungen", sagte Casteels, der betonte: "Wir haben alles in der eigenen Hand."

Casteels ist heiß auf die Champions League

Immerhin: Die Teilnahme an der Europa League haben die "Wölfe" sicher. Aber der belgische Nationalkeeper ist heiß darauf, nach sechs Jahren wieder mit Wolfsburg in der Champions League zu starten: "Wenn wir so nah dran sind, dann ist das Ziel klar. Es wäre erst einmal eine Enttäuschung, weil wir das Gefühl hätten, die Champions League verpasst zu haben", so der 28-Jährige.

"Das Erreichen der Europa League wäre ein Zeichen einer ordentlichen Saison. Aber als Sportler will man mehr." Koen Casteels

Der Vertrag des Keepers läuft noch bis 2024, offen ist dagegen die Zukunft von Trainer Oliver Glasner. Bleibt der Österreicher auch über die Saison hinaus Coach der "Wölfe"? Casteels würde sich wünschen, dass er mit Glasner durch Europa reist: "Von mir aus, ja! Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein soll."

