VfL Wolfsburg beim FC Bayern chancenlos Stand: 17.12.2021 22:50 Uhr Der Negativlauf des VfL Wolfsburg hält an. Die Niedersachsen kassierten am Freitagabend eine 0:4 (0:1)- Niederlage beim FC Bayern und könnten sich am Sonntag mit Pech auf dem Relegationsrang wiederfinden.

von Johannes Freytag

20 Zähler haben die "Wölfe" damit lediglich in der Hinrunde gesammelt - in der vergangenen Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt satte neun Punkte mehr. Was den Absturz des VfL ebenfalls verdeutlicht: Sie haben bereits neun Saisonspiele verloren - und damit schon zwei mehr als in der gesamten Spielzeit 2020/2021. Auch die lediglich 17 selbst erzielten Tore sprechen eine deutliche Sprache. Bayern-Profi Robert Lewandowski hat alleine schon mehr Treffer (19) markiert.

Kohfeldt setzt auf die Winterpause

Trainer Florian Kohfeldt sprach nach der Partie von einer "sehr ordentlichen ersten Halbzeit", bemängelte jedoch das Defensivverhalten im zweiten Durchgang. Den Stab brechen über seiner Mannschaft wollte der VfL-Coach aber auch nicht: "Es war keine desaströse Leistung." Wichtig sei jetzt die Winterpause: "Die Jungs sollen sich gut erholen. Und dann wünsche ich mir, dass wir im Januar sehr konzentriert an unseren fußballerischen Inhalten arbeiten. Ich will dann eine andere Energie, eine andere Dynamik, eine andere Haltung auf dem Platz sehen."

Müller bringt die Bayern früh in Front

Die "Wölfe" gerieten früh in Rückstand: Keeper Koen Casteels ließ einen Schuss von Leroy Sané nach vorne prallen, Thomas Müller war zur Stelle und traf zum 1:0 (7.). Beinahe wären die Niedersachsen aber postwendend zum Ausgleich gekommen: Wout Weghorst tauchte frei vor Manuel Neuer auf, rutschte jedoch bei seinem Schuss leicht weg, sodass der Nationaltorwart parieren konnte (8.). Kurz darauf hätte Lewandowski schon auf 2:0 stellen können, doch der Pole setzte den Nachschuss nach erneut schlechter Faustabwehr von Casteels über das Gehäuse (11.).

Weghorst zweimal mit Schusspech

Mit der Führung im Rücken ließen die Bayern die letzte Konsequenz vermissen. Zwar dominierten sie die Partie eindeutig, richtig klare Abschlüsse gelangen ihnen aber kaum noch. Die besten Gelegenheiten boten sich im ersten Durchgang noch Jamal Musiala, der vorbeischoss (25.) und Lewandowski, dessen Kopfball Casteels sicher hielt (27.).

So blieb es vor Corona-bedingt leeren Rängen in der Münchner Arena beim knappen 1:0 für die Gastgeber. Und so durfte der VfL auch ab und zu am Ausgleich schnuppern. Wieder war es Weghorst, der vergab: Nach Hereingabe von Yannick Gerhardt setzte er den Ball neben das Tor (33.). Kurz vor der Pause scheiterte der Niederländer erneut an Neuer (42.).

Upamecano und Sané machen alles klar

Nach Wiederanpfiff erhöhte der Meister wieder den Druck, Wolfsburg kam minutenlang nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Musialas Schuss konnte Casteels noch parieren (55.), kurz darauf war der Belgier aber machtlos. Serge Gnabry und Sané tanzten leichtfüßig durch die Gästeabwehr - der Ball kam zu Müller, der ihn zu Dayot Upamecano weiterlupfte. Per Kopf erzielte der Abwehrspieler aus fünf Metern das 2:0 (57.). Drei Minuten später war die Partie endgültig entschieden: Sané traf sehenswert aus 16 Metern ins linke Eck (60.).

Die Bayern schalteten nun in den Schongang, ohne deshalb weniger Torgefahr auszustrahlen. Lewandowski scheiterte an Casteels (76.), auch Benjamin Pavard (79.) und Musiala (86.) hatten noch gute Gelegenheiten. Lewandowski setzte mit seinem 19. Saisontreffer schließlich den Schlusspunkt unter die einseitige Partie (87.).

17.Spieltag, 17.12.2021 20:30 Uhr Bay. München 4 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Th. Müller (7.) 2 :0 Upamecano (57.) 3 :0 L. Sané (59.) 4 :0 Lewandowski (87.)

Bay. München: Neuer - Pavard (85. M. Tillman), Upamecano, Lucas Hernandez (80. Nianzou), Davies (80. O. Richards) - Roca (75. Sabitzer), Musiala - Gnabry (80. Sarr), Th. Müller, L. Sané - Lewandowski

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Vranckx (87. Mbabu), Arnold, Gerhardt - L. Waldschmidt (72. Guilavogui), Weghorst, Steffen (57. F. Nmecha)

