VfL Wolfsburg: Schmadtke bleibt noch bis Januar 2023 Stand: 18.02.2022 13:47 Uhr Jörg Schmadtke bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg noch ein knappes Jahr als Geschäftsführer Sport erhalten. Der 57-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um sieben Monate bis zum 31. Januar 2023.

"Wir sind in den Gesprächen übereingekommen, dass ich dem Verein auf Wunsch des Aufsichtsrats noch bis zum Ende der übernächsten Transferperiode zur Verfügung stehe", wird Schmadtke in einer Vereinsmitteilung vom Freitag zitiert. Mit anderen Worten: In einem Jahr wird er seine Tätigkeit bei den Niedersachsen beenden.

Kritik wegen der sportlichen Talfahrt

Um die Zukunft des 57-Jährigen hatte es zuletzt auch wegen der sportlichen Talfahrt des VfL einige Diskussionen gegeben. Eigentlich galt als sicher, dass Schmadtke beim VfL noch eine komplette Saison weitermacht. Nach dem Abrutschen in die Abstiegszone war aber auch über ein Ende der Zusammenarbeit im Sommer spekuliert worden. Nun einigten sich die Beteiligten auf eine Art Zwischenlösung.

Seit 2018 beim VfL

Den Posten als Geschäftsführer Sport hatte Schmadtke am 1. Juni 2018 übernommen. Im gleichen Jahr holte er den ehemaligen VfL-Profi Marcel Schäfer, der seine Karriere in den USA ausklingen ließ, als Sportdirektor zurück nach Wolfsburg und gemeinsam führten sie die "Wölfe" nach zuvor zwei Jahren in der Relegation auf Anhieb in die Europa League. Ein Jahr später gelang erneut die Europa-League-Qualifikation, in der vergangenen Saison erreichte der VfL als Tabellenvierter die Champions League.

"Ich freue mich sehr, dass Jörg Schmadtke seine persönliche Lebensplanung hintenanstellt und wir den eingeschlagenen Weg noch ein gutes Stück weit gemeinsam bestreiten werden. Nun gilt es, in diesem Zeitraum die Strukturen zu festigen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des VfL Wolfsburg zu stellen", erklärte der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.02.2022 | 14:17 Uhr