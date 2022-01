VfL Wolfsburg: Popp fällt erneut wochenlang aus Stand: 27.01.2022 12:11 Uhr Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp muss kurz nach ihrem Comeback erneut eine lange Pause einlegen. Die Fußballerin des VfL Wolfsburg wird noch einmal am Knie operiert.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot bezifferte die Ausfallzeit am Donnerstag auf "vier bis sechs Wochen". Erst am vergangenen Sonntag hatte die 30-Jährige nach fast neunmonatiger Verletzungspause ihren ersten Einsatz beim Testspiel gegen den Ligarivalen Eintracht Frankfurt (1:2) bestritten.

Nach der Partie sei in Popps Knie "eine Reaktion dagewesen, die wir alle so nicht erwartet hätten", erklärte Stroot.

Hoffnung auf EM-Teilnahme

Bei Popp seien "Schmerzsymptome im betroffenen Knie aufgetreten. Im Rahmen einer MRT-Untersuchung wurde ein gelöstes Knorpelfragment diagnostiziert, das operativ entfernt werden muss", hieß es in einer Vereinsmitteilung. "Wir wissen, dass sie in vier bis sechs Wochen wieder zurückkommen wird", betonte Stroot. Er sei froh, sie dann "in den wichtigen englischen Wochen wieder dabei zu haben" und habe die Entscheidung, die OP nun zu machen, "bewusst getroffen".

Sollte Popp tatsächlich nach spätestens sechs Wochen wieder einsatzbereit sein, hätte sie auch die Chance auf eine EM-Teilnahme. Das Turnier in England ( 6. bis 31. Juli) hatte Popp vor ihrem Comeback als großes Ziel ausgegeben.

Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreitet der VfL Wolfsburg am Sonnabend (14 Uhr) mit dem Bundesliga-Nachholspiel bei Turbine Potsdam.

