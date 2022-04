VfL Osnabrück gegen Mannheim unter Druck - Sonnabend live im NDR Stand: 22.04.2022 14:22 Uhr Zwei Punkte hat der VfL Osnabrück im Drittliga-Aufstiegsrennen in Halle liegengelassen. Vor der Partie zu Hause gegen Waldhof Mannheim plagen die Niedersachsen nun große Personalsorgen in der Innenverteidgung.

Zweimal hatte das Team von Trainer Daniel Scherning mit zwei Toren Vorsprung geführt - am Ende reichte es in Halle nur für ein 3:3. Einen Punkt und einen weiteren verletzten Innenverteidiger nahmen die Osnabrücker mit nach Hause. Maurice Trapp humpelte vom Feld. Er trainierte bislang nur individuell, hinter seinem Einsatz am Sonnabend gegen Waldhof Mannheim steht ein großes Fragezeichen.

Weitere Informationen Sonnabend live: VfL Osnabrück - Waldhof Mannheim Im Drittliga-Aufstiegsrennen braucht der VfL einen Heimsieg gegen Mannheim. Die Partie ab 14 Uhr im Video-Livestream. mehr

Innenverteidiger dringend gesucht beim VfL

Damit wäre Lukas Gugannig der letzte verbliebene Innenverteidiger an der Bremer Brücke. Timo Beermann fällt bereits seit einigen Wochen mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Und selbst der defensive Mittelfeldmann Ulrich Taffertshofer, der im Abwehrzentrum durchaus Erfahrung hat, kann wegen einer Sehnenreizung nicht helfen. Linksverteidiger Manuel Haas könnte gegen Mannheim nach innen rücken. Eine optimale Lösung wäre das aber nicht.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams auf einen Blick. Mit dabei: Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück. mehr

Sechs Zähler Rückstand hat der Tabellenvierte aus Osnabrück auf den Relegationsplatz, den Eintracht Braunschweig inne hat. Die "Löwen" haben jedoch eine Partie mehr absolviert. Vor heimischer Kulisse bietet sich dem VfL die Chance, den Abstand auf die spielfreien Braunschweiger auf drei Zähler schmelzen lassen.

Das drittbeste Rückrundenteam empfängt mit den Mannheimern eine Mannschaft, die bislang einen mauen April hinter sich hat. Nur einen Punkt aus den jüngsten drei Ligaspielen konnte das Team von Trainer Patrick Glöckner mitnehmen. Osnabrück ist sicher viel daran gelegen, dass diese Negativserie des Tabellensiebten fortgesetzt wird.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.04.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück