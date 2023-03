VfL Osnabrück bei heimstarken Mannheimern gefordert Stand: 24.03.2023 14:49 Uhr Im engen Aufstiegsrennen der Dritten Liga hat der VfL Osnabrück am Sonnabend ein Topspiel vor der Brust. Für die Niedersachsen geht es zu Waldhof Mannheim, dem heimstärksten Team der Liga. Der NDR überträgt ab 14 Uhr live.

"Guter Gegner, gutes Stadion, gute Atmosphäre und viele Zuschauer von uns, da freut man sich drauf", sagte VfL-Verteidiger Timo Beermann und lässt bei der Zielsetzung für die Partie beim Tabellensiebten keine zwei Meinungen aufkommen: "Das Selbstvertrauen ist groß, wir sind gut drauf und wollen drei Punkte holen."

Zuletzt waren die Osnabrücker nicht über Teilerfolge hinausgekommen. In Essen und zu Hause gegen Freiburg II gab es jeweils "nur" ein 1:1. "Es ist eng oben und die Spiele werden weniger", weiß Beermann. Da können aus Unentschieden in der Endabrechnung kleine Niederlagen werden.

Schweinsteiger: "Wollen aggressiv und eklig spielen"

Ausgerechnet in Mannheim drei Punkte zu entführen, ist aktuell allerdings das schwierigste Unterfangen in der Dritten Liga. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart hat zu Hause in dieser Saison erst eine Partie verloren (1:2 gegen Rot-Weiss Essen) und einmal Remis gespielt (1:1 gegen Verl). Dem gegenüber stehen zwölf Heimsiege.

Tobias Schweinsteiger hat dementsprechend Respekt vor Waldhof, vertraut aber auf sein Team. "Wir wollen aggressiv und eklig spielen und unseren Fußball durchbringen", sagte der VfL-Trainer. "Es ist ein Spiel auf Augenhöhe."

Schweinsteiger kann bis auf den Langzeitverletzten Emeka Oduah auf alle Spieler zurückgreifen. "Das freut mich, macht es für mich aber nicht einfacher", fügte der 41-Jährige mit einem Lächeln hinzu.

Mögliche Aufstellungen:

Waldhof Mannheim: Bartels - Riedel, M. Seegert, Karbstein, Rossipal - F. Wagner, Bahn - Winkler, Taz - Sohm, Martinovic

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, S. Köhler, Tesche - Niemann, Engelhardt, Simakala

