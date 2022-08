VfL Osnabrück: Trainer Scherning wechselt zu Arminia Bielefeld Stand: 18.08.2022 10:57 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss sich einen neuen Trainer suchen. Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden, live im NDR, gab der Club den sofortigen Wechsel von Daniel Scherning zum Zweitligisten Arminia Bielefeld bekannt.

"Mit der Freigabe für einen Wechsel haben wir seinem Wunsch entsprochen, den wir inhaltlich für ihn persönlich nachvollziehen können. Gleichzeitig hätten wir aber auch gerne die im vergangenen Sommer erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortgesetzt, sodass wir erst nach intensiver Abwägung der Gesamtsituation unter Einbeziehung von Gremienvertretern dem Wechsel zugestimmt haben", erklärte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Scherning hatte noch einen laufenden Vertrag bis 2023 bei den Niedersachsen, die eine Ablösesumme kassieren dürften. Zu den Transfermodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen.

Scherning: "Chance, den nächsten Schritt zu machen"

"Die Entscheidung ist mir wirklich alles andere als leicht gefallen. Ich habe mich total wohl gefühlt in Osnabrück", erklärte der 38-Jährige. "Gleichzeitig bietet sich mir nun bei Arminia die Chance, den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Für die Chance bin ich den Verantwortlichen beim VfL dankbar und wünsche dem Club und allen, die es mit ihm halten, nur das Beste für die Zukunft." Der gebürtige Paderborner hatte bereits zwischen 2010 und 2016 für die Arminia als Co- und Cheftrainer der zweiten Mannschaft gearbeitet.

Co-Trainer Danneberg und de Souza übernehmen zunächst

Bis der VfL Osnabrück einen neuen Cheftrainer gefunden hat, werden die bisherigen Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza das Team betreuen, so auch im kommenden Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden. "In Bezug auf die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers verfolgen wir einen klaren Plan, nehmen uns aber auch die notwendige Zeit, um die bestmögliche Entscheidung für den VfL zu treffen", sagte Shapourzadeh. "Auf sportlicher Ebene gilt es nun, nach zwei Niederlagen in Folge schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen." Mit vier Punkten aus vier Spielen liegt der VfL aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz.

Scherning schon Sonntag an der Arminia-Seitenlinie

Scherning wird bereits am Sonntag (13.30 Uhr) als neuer Cheftrainer der Arminia beim Auswärtsspiel in Heidenheim an der Seitenlinie stehen. Der Bundesliga-Absteiger hatte am Mittwoch nach vier Auftaktniederlagen seinen Coach Uli Forte freigestellt. Scherning soll die Arminia nun wieder in die Spur führen und einen Komplett-Absturz verhindern.

