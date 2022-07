VfL Osnabrück: Köhler lässt die Bremer Brücke beben Stand: 22.07.2022 20:55 Uhr Der VfL Osnabrück ist mit einem Sieg in die neue Drittliga-Saison gestartet. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend mit 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg durch und feierten den ersten Heimerfolg gegen die "Zebras" seit 32 Jahren.

von Johannes Freytag

Sven Köhler bescherte dem überlegenen, aber lange glücklosen VfL vor 14.256 Zuschauern an der Bremer Brücke den Sieg mit einem Traumtor aus 25 Metern. Die Osnabrücker haben nun zwei Wochen Zeit, den Erfolg zu genießen. Weil sie nicht im DFB-Pokal vertreten sind, spielen sie erst in zwei Wochen am 7. August (14 Uhr) beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue.

Gegen Duisburg standen In Maxwell Gyamfi, Paterson Chato, Robert Tesche, Leandro Putaro und Erik Engelhardt fünf der Osnabrücker Neuzugänge in der Startelf, die vom VfL-Coach Daniel Scherning in einem 4-4-2-System offensiv mit Mittelfeldraute ausgerichtet war.

Simakalas Traumtor zählt nicht

Und die Gastgeber gaben von Beginn an klar den Ton an. Ba-Muaka Simakala hatte mit einem Freistoß, den MSV-Keeper Vincent Müller parieren konnte, die erste Torchance (14.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kurz darauf lag der Ball im Duisburger Netz, doch das artistisch per Seitfallzieher erzielte Tor von Simakala zählte nicht, weil Engelhardt, leicht im Abseits stehend, den Ball noch abgefälscht hatte (17.). Tesche vergab per Kopf eine weitere gute VfL-Gelegenheit (33.), ein Simakala-Freistoß flog knapp am MSV-Gehäuse vorbei (40.). Auf der Gegenseite war Osnabrücks Torwart Philipp Kühn nur einmal gegen Aziz Bouhaddouz gefordert (25.).

Köhler bringt die Bremer Brücke zum Beben

Unverändertes Bild in Durchgang zwei. Zwar hatten die Gäste die erste Torchance durch Marvin Bakalorz (47.), aber spielbestimmend blieb der VfL. Putaros abgefälschter Schuss flog knapp am Tor vorbei, nach der anschließenden Ecke traf Tesche per Kopf nur den Außenpfosten (59.).

Scherning wechselte in Felix Higl und Jannes Wulff zwei frische Kräfte ein, um das ersehnte und auch verdiente 1:0 herbeizuführen (75.). Und das Tor fiel - allerdings nicht durch die eingewechselten Spieler. Nach einer weiteren Chance von Putaro landete der Duisburger Befreiungsschlag bei Köhler und der 25-Jährige drosch den Ball aus 25 Metern in den Winkel - die Bremer Brücke bebte, der erste Saisonsieg war geschafft.

1.Spieltag, 22.07.2022 19:00 Uhr VfL Osnabrück 1 MSV Duisburg 0 Tore: 1 :0 Köhler (82.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (84. Rorig), Gyamfi, Chato, Kleinhansl - Köhler - Tesche (90. Oduah), Simakala (75. Wulff), Putaro - Engelhardt (75. Higl), Heider

MSV Duisburg: V. Müller - Frey, S. Mai, Senger, Kölle - Jander, Bakalorz, Ajani, Stoppelkamp (89. Wild), Bakir (46. Ekene) - Bouhaddouz (84. Pusch)

Zuschauer: 14256



Weitere Daten zum Spiel P. Kühn - O.H. Traoré (84. Rorig), Gyamfi, Chato, Kleinhansl - Köhler - Tesche (90. Oduah), Simakala (75. Wulff), Putaro - Engelhardt (75. Higl), HeiderV. Müller - Frey, S. Mai, Senger, Kölle - Jander, Bakalorz, Ajani, Stoppelkamp (89. Wild), Bakir (46. Ekene) - Bouhaddouz (84. Pusch)14256

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.07.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück