VfB Oldenburg kämpft, aber unterliegt auch dem MSV Duisburg

Stand: 05.03.2023 16:00 Uhr

Kein Land in Sicht in der Drittliga-Tabelle für den VfB Oldenburg: Die Niedersachsen verloren am Sonntag gegen den MSV Duisburg mit 2:3 (1:3).