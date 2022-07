VfB Oldenburg - SV Meppen: Getrübte Vorfreude Stand: 21.07.2022 10:59 Uhr Am Sonnabend startet der Aufsteiger VfB Oldenburg mit dem Derby gegen den SV Meppen in die Drittliga-Saison. Beide Clubs haben Verletzungssorgen. Der NDR überträgt die Partie ab 14 Uhr live im Fernsehen und im Internet.

Eine kalte Dusche werden beide niedersächsischen Fußball-Drittligisten am Wochenende auf jeden Fall erleben. Denn in den Umkleidekabinen des Marschwegstadions gibt es kein warmes Wasser. Wegen der Energiekrise hat die Stadt Oldenburg die zentrale Warmwasserbereitung in sämtlichen städtischen Sportstätten - zu denen auch das Stadion des VfB zählt - abgestellt.

Die Maßnahme gilt bis zum 24. August und betrifft daher auch das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bremer SV und dem Bundesligisten Schalke 04, das am 31. Juli im Marschwegstadion ausgetragen wird.

Oldenburg wochenlang ohne Adetula

Kalt zu duschen ist angesichts der derzeit hohen Temperaturen nicht das schlechteste, größere Sorgenfalten dürften den Trainern beider Clubs die verletzungsbedingten Ausfälle von wichtigen Spielern machen. So muss der VfB wochenlang auf seinen Top-Scorer der Vorsaison verzichten: Ayodele Adetula (zehn Tore, 15 Vorlagen) fällt wegen eines Außenbandanrisses im linken Knie aus.

"In Oldenburg ist die Mannschaft der Star" VfB-Torwart Sebastian Mielitz

Torwart Sebastian Mielitz, der im Sommer zu den Oldenburgern wechselte, blickte im Interview mit dem Portal "liga3-online.de" dennoch optimistisch auf den Liga-Start. "Ich bin auf eine homogene Truppe gestoßen. Ich denke, dass wir mit unserer Art und Weise schwierig zu bespielen sind." Wichtig sei es, "dass wir die Euphorie nach dem gelungenen Aufstieg mitnehmen. Auf dieser Welle müssen wir so lange es geht mitschwimmen und daraus einen Vorteil ziehen."

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Wer kommt, wer geht? Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Drittligisten in der Saison 2022/2023 im Überblick. mehr

Auch Meppen fehlt der Top-Scorer

Die Gäste aus dem Emsland treten in Oldenburg ebenfalls ohne ihren Top-Scorer an. Luka Tankulic, der in der vergangenen Saison 14 Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete, ist am Meniskus operiert worden und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

"Klar fehlt er uns, da muss man nicht drumherum reden", sagte SVM-Trainer Stefan Krämer der "Nordwest-Zeitung". Aber er wolle nicht jammern, "sondern Lösungen suchen. Wie wir es auffangen, werden wir sehen." Sollte Tankulic aber tatsächlich längerfristig ausfallen, könnte sich aus Sicht von Krämer personeller Handlungsbedarf ergeben.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Oldenburg: Mielitz - Engel, Appiah, Steurer, Knystock - Zietarski, Schmidt - Brand, Starke, Badije - Wegner

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Mazagg, Dombrowka - Fedl, Blacha - Hemlein, Käuper, Faßbender - Pourié

Weitere Informationen VfB Oldenburg: Mobile Flutlichtanlage fürs Marschwegstadion Der Drittliga-Aufsteiger will damit die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes erfüllen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.07.2022 | 14:00 Uhr