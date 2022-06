Vertrauen überwog - Dynamo Dresden gibt Anfang neue Chance Stand: 10.06.2022 10:57 Uhr Sieben Monate nach dem Skandal um die Nutzung eines gefälschten Impfpasses hat Markus Anfang wieder einen Trainerjob. Am Tag des Ablaufs seiner Sperre verkündete Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden die Verpflichtung des 47-Jährigen.

"Wir haben uns vor dieser Entscheidung natürlich sehr viele Gedanken gemacht, die auch über das rein Sportliche hinausgingen. Für uns war in den sehr guten Gesprächen mit Markus Anfang entscheidend, dass er offen und ehrlich sein Fehlverhalten aus der Vergangenheit einräumte und aufrichtig bedauerte", sagte Dynamo-Sportchef Ralf Becker, der mit dem gebürtigen Kölner in gleicher Konstellation schon bei Holstein Kiel zusammengearbeitet hatte. Am Ende habe das Vertrauen in dessen Qualitäten alle Vorbehalte überwogen.

"Jeder Mensch macht Fehler und Markus hat für seinen die Verantwortung übernommen und die gerechte Strafe erhalten." Dresdens Sportchef Ralf Becker

Auch Ole Werner, der Anfang nach dessen Rücktritt in Bremen beerbte, hatte sich im März für eine Rückkehr des 47-Jährigen ins Fußball-Profigeschäft ausgesprochen: "Ich wünsche ihm, dass er eine zweite Chance bekommt, dass er die Möglichkeit bekommt, wieder als Trainer auf dem Platz zu stehen", sagte Werner. "Er hat seinen Fehler benannt und eingestanden, und ich glaube auch glaubhaft eingestanden."

Sperre zur Bewährung ausgesetzt

Das Amtsgericht Bremen hatte Anfang zu einer Geldstrafe von insgesamt 36.000 Euro verurteilt, das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte ihn als Trainer für ein Jahr und setzt diese Strafe ab dem heutigen Freitag zur Bewährung aus. "Ich bin den Verantwortlichen von Dynamo Dresden für diese Chance sehr dankbar. Es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe", sagte Anfang, der seinen langjährigen Co-Trainer Florian Junge mit nach Dresden bringt. Gegen Junge war in Bremen ebenfalls wegen falscher Angaben in seinem Impfpass ermittelt worden.

Angst vor der Corona-Impfung

Unklar ist, ob Anfang inzwischen gegen das Coronavirus geimpft ist. "Jeder hat seine persönliche Geschichte. Ich habe selbst schon eine Herzmuskelentzündung hinter mir und ich habe große Angst vor dieser Impfung", hatte Anfang im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF gesagt. "Ich kämpfe da gegen meine Ängste."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.06.2022 | 11:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Werder Bremen