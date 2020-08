Stand: 14.08.2020 10:58 Uhr

Uwe Seeler: Hartes Training auf der Terrasse

Daumen hoch und schon wieder ziemlich guten Mutes: Uwe Seeler trainiert auf der heimischen Terrasse hart für sein Comeback nach einer Hüftoperation. Und von dort schickt er den NDR Usern auch einen herzlichen Gruß. "Hallo liebe Fans, ich bin auf dem Weg der Besserung, ich arbeite auch hart daran und hoffe, dass ich bald wieder der Alte bin und gesund bin", sagt "Uns Uwe" in einem Video vom Donnerstag (13. August). Der 83-Jährige hatte sich im Mai bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt unter anderem die rechte Hüfte gebrochen und war operiert worden. Familie, Freunde und Fans hatten sich danach große Sorgen um das Club-Idol des Hamburger SV gemacht.

Uwe Seeler: "Hoffe, dass ich bald wieder der Alte bin" 14.08.2020 09:34 Uhr Autor/in: Norbert Gettschat Uwe Seeler arbeitet nach einer Hüft-Operation hart an seinem Comeback - auf der heimischen Terrasse. An die User von NDR.de schickt er einen Video-Gruß.







"Das Blöde ist, dass das mein Schussbein ist"

Was seinen Herzensverein betrifft, ist Seeler schon wieder ganz der Alte. Als ihn der Fotograf Norbert Gettschat besuchte, begrüßte Seeler ihn mit Mund-Nasen-Schutz im HSV-Design. Selbst der Rollator, den Seeler derzeit noch benutzen muss, ist in HSV-Blau gehalten und trägt den Schriftzug des Clubs. Gettschat war beeindruckt, wie optimistisch und diszipliniert Seeler die tägliche Arbeit mit einem Therapeuten angeht, auch seinen Humor habe er nicht verloren. "Als ich ihn fragte, wo genau die Verletzung war, zeigte er auf die rechte Hüfte und sagte: 'Das Blöde ist, dass das mein Schussbein ist, und das brauche ich ja'", erzählt Gettschat. Über Fußball hätten sie so gut wie gar nicht gesprochen. Erst als Seeler bereitwillig mit seinem Rollator für den Fotografen posierte, habe er mit Blick auf den Traditionsclub gesagt: "Wir wollen mal hoffen, dass das alles besser wird."

