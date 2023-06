Transfer fix: HSV verpflichtet Pherai aus Braunschweig Stand: 24.06.2023 10:38 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hat Spielmacher Immanuel Pherai vom Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig verpflichtet. Wie der Club am Sonnabend mitteilte, hat der 22-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschrieben.

Der Niederländer hatte am Freitag den Medizincheck bei den Hanseaten bestanden. Pherais Vertrag beim BTSV lief noch bis 2024, dem Vernehmen nach zahlen die Hamburger eine Ablösesumme, die unter einer Million Euro liegen soll.

"Als ehemaliger Junioren-Bundesligaspieler stand er schon länger auf unserem Zettel. Seine Entwicklung, insbesondere in der vergangenen Saison bei Eintracht Braunschweig, hat uns schließlich dazu veranlasst, uns frühzeitig und intensiv mit ihm und einem Wechsel zum HSV zu beschäftigen", sagte Vorstand Jonas Boldt.

Beim Trainingsauftakt der Braunschweiger am Donnerstag hatte der Offensivspieler bereits gefehlt. Vorbereitungsstart des HSV ist kommende Woche: Nach den Laktattests am 28./29. Juni gibt es am 30. Juni eine öffentliche Einheit im Volkspark - mit Pherai.

Weitere Informationen Trainingsstart, Testspiele, Termine: So planen die Zweitliga-Nordclubs Die Pause ist kurz für die Fußball-Zweitligisten. Die Sommerfahrpläne vom HSV, Hansa Rostock und Co. in der Übersicht. mehr

Potenzial zur internationalen Klasse

Pherai war erst vor der abgelaufenen Saison von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Braunschweig gekommen und zählte bei den Niedersachsen zu den absoluten Leistungsträgern: In 27 Partien erzielte er neun Treffer und bereitete fünf weitere vor.

Der Niederländer ist nicht nur technisch begnadet, Pherai bringt auch Übersicht, Beweglichkeit und Kreativität mit. Der NDR Datencheck vor der Saison attestierte ihm mit einem möglichen GSN-index von 82.30 sogar das Potenzial zur internationalen Klasse. Mit seiner Laufstärke und seiner Intensität passt er zudem in das von HSV-Coach Tim Walter geforderte Anforderungsprofil.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sieben norddeutschen Fußball-Zweitligisten in der Saison 2023/2024. mehr

Weil Pherai kommt, muss Kittel gehen

Durch die Verpflichtung Pherais sind nun auch die Tage von Sonny Kittel beim HSV gezählt. Dessen auslaufender Vertrag wurde nach vier Jahren nicht verlängert, der 30-Jährige verabschiedete sich mit einem emotionalen Instagram-Post.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.06.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga