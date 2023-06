"Ein ganz wichtiges Signal": Torjäger Glatzel bleibt beim HSV Stand: 12.06.2023 11:43 Uhr Robert Glatzel hat seinen Vertrag beim HSV bis 2027 verlängert. Das teilte der Club am Montag mit. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer hätte Hamburg nach übereinstimmenden Medienberichten zum Schnäppchenpreis verlassen können.

Stattdessen ließ er sich nun vom HSV vom Verbleib überzeugen. "Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere", sagte Glatzel. "Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt."

Sein Kontrakt lief ohnehin noch bis 2025. Dieser soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten haben, die ihm einen Wechsel bis zu diesem Donnerstag und für lediglich 1,5 Millionen Euro Ablöse erlaubt hätte. Glatzel soll sich intensiv mit dieser Möglichkeit beschäftigt und es soll auch Interessenten gegeben haben.

Doch nun hat der HSV seinem Führungsspieler die Klausel "abgekauft". Mit der Vertragsverlängerung dürfte eine deutliche Anhebung des Gehalts einhergegangen sein. Bislang soll er rund 1,3 Millionen pro Saison verdient haben.

Glatzel - die HSV-Lebensversicherung

Kaum vorstellbar, wie der HSV den sechsten Anlauf, die Bundesliga-Rückkehr zu schaffen, ohne seine Lebensversicherung der vergangenen Jahre angegangen wäre. Glatzel war vor zwei Jahren für kolportierte eine Million Euro von Cardiff City an die Elbe gekommen. Seitdem stand er als einziger Spieler im Kader von Trainer Tim Walter in jedem Liga-Spiel auf dem Platz. Und ligaweit hat in dieser Zeit kein Spieler mehr Tore geschossen - satte 41.

"Die Vertragsverlängerung zeigt, dass er von unserem Weg überzeugt ist." HSV-Vorstand Jonas Boldt

Kein Wunder, dass er laut "Bild" zwei Angebote aus der Bundesliga gehabt haben soll. Und dass sich ein 29-Jähriger, der erst 13 Bundesliga-Einsätze (und zwei Tore) in seiner Vita stehen hat, damit beschäftigt, ist nachvollziehbar. Schon vor einiger Zeit war Glatzel mit Werder Bremen in Verbindung gebracht worden. Der HSV-Rivale soll laut "Hamburger Morgenpost" auch der Wunschverein des Stürmers gewesen sein.

Vielleicht war es aber auch die unklare Situation an der Weser, die nun zur Vertragsverlängerung in Hamburg geführt hat. Denn bei den Bremern ist nach wie vor nicht klar, wie es mit den gesetzten, aber offenbar wechselwilligen Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch weitergeht. Die "Deichstube" bezeichnete dieses Gerücht allerdings als "wilde Spekulation".

Boldt glaubt an viele Glatzel-Tore in der Zukunft

Fest steht, dass Glatzel sich nun wie im vergangenen Jahr wieder für den HSV entschieden hat. Nachdem er zum ersten Mal mit dem HSV den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte, soll dem Torjäger ein unterschriftsreifes Angebot von Zweitliga-Meister Schalke 04 vorgelegen haben.

"Bobby ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, nicht nur aufgrund der vielen Tore, die er in den vergangenen beiden Jahren für den HSV geschossen hat und auch in Zukunft schießen wird", freute sich HSV-Vorstand Jonas Boldt nun über die Vertragsverlängerung: "Deshalb ist es ein ganz wichtiges Signal, dass er sich dazu entschieden hat, in Hamburg und beim HSV zu bleiben und darüber hinaus seinen Vertrag auch noch einmal zu verlängern. Dies zeigt, dass auch er von unserem Weg überzeugt ist, den wir nun gemeinsam fortsetzen."

