Erster Neuzugang: HSV holt Verteidiger Ramos aus Bielefeld Stand: 15.06.2023 16:32 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das erste Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Innenverteidiger Guilherme Ramos kommt ablösefrei von Absteiger Arminia Bielefeld. Der 25-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag.

"Wir kennen Gui jetzt seit zwei Jahren, denn seit seiner Ankunft in Bielefeld haben wir ihn verfolgt. Er ist sehr schnell in Deutschland angekommen, hat sich gut entwickelt", sagte Claus Costa. Der Direktor Profifußball beim HSV lobte Ramos' Schnelligkeit sowie seine Zweikampf- und Kopfballstärke. "Er hat uns speziell in der Rückrunde bis zu seiner Schulterverletzung fünf Spieltage vor Saisonende und seinem vorzeitigen Saison-Aus nicht nur mit seinen fußballerischen Stärken, sondern auch mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner großen Energie überzeugt."

Dem ersten Transfer dürften weitere Folgen. Besonders in der Abwehr haben die Hamburger Nachbesserungsbedarf. Der wegen Dopings gesperrte Mario Vuskovic wird weiter fehlen, die Leihspieler Javi Montero und Noah Katterbach haben den Club verlassen. Aber auch im Sturm fehlt eine Alternative zu Torjäger Robert Glatzel, der gerade seinen Vertrag verlängert hat.

Ramos freut sich auf "großartige Atmosphäre"

"Die Verantwortlichen des HSV haben mir von Anfang vermittelt, dass sie mich gern in Hamburg haben wollen und haben mir in sehr guten Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle ich spielen soll und wie ich der Mannschaft mit meinen Stärken in der Verteidigungsarbeit helfen kann", sagte der Portugiese, der für die Arminia 13-mal in der Bundes- und 23-mal in der Zweiten Liga zum Einsatz gekommen ist. Mit Bielefeld ist er zuletzt zweimal in Folge abgestiegen.

Der 1,91-Meter-Mann stammt aus der Nachwuchsabteilung von Sporting Lissabon und spielte einst auch in der U18-Nationalmannschaft Portugals.

"Der HSV ist ein großer Club und ich konnte als Gegner ja schon miterleben, welch großartige Atmosphäre im Volksparkstadion herrscht", betonte Ramos und fügte hinzu: "Ich freue mich sehr darauf, dies nun als Spieler des HSV zu erleben und Teil dieser Mannschaft zu sein."

