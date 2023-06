Eintracht Braunschweig: Start mit vielen Neuen, aber ohne Pherai Stand: 22.06.2023 17:50 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat am Donnerstag die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. In Jens Härtel hat nicht nur ein neuer Trainer das Sagen, auch im Kader gibt es viele Veränderungen.

Elf Profis haben die Niedersachsen verlassen, Immanuel Pherai wird aller Voraussicht nach der zwölfte Abgang sein. Der Niederländer fehlte beim Trainingsstart und soll dem Vernehmen nach am Freitag einen Vertrag beim Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV unterschreiben.

Bislang haben die Braunschweiger sieben Neuzugänge vermeldet - der jüngste Transfer ist der österreichische Torhüter Tino Casali, dessen Verpflichtung der BTSV erst am Donnerstag bekannt gab. Der 27-Jährige wechselt vom SCR Altach zu den "Löwen" und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 erhalten.

Beendet Fejzic seine Karriere?

"Es war unser klares Ziel, den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition mit einem externen Neuzugang zu erhöhen", sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Die Casali-Verpflichtung könnte einhergehen mit dem Karriereende von Jasmin Fejzic. Noch hat der 37-Jährige, der auf 250 Partien im "Löwen"-Trikot zurückblickt, seinen am Monatsende auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Der 24-jährige Ron-Thorben Hoffmann dürfte als Nummer eins in die Saison gehen. Ob sich Fejzic hinter Hoffmann und Casali als Nummer drei einreiht, erscheint fraglich. Zumal in Rückkehrer Yannik Bangsow ein weiterer - jüngerer - Torhüter im Kader steht: Der 25-Jährige war zuletzt an Alemanna Aachen verliehen.

Thielemann wieder Härtels Co-Trainer

Neu an der Hamburger Straße ist auch Ronny Thielemann, der Co-Trainer von Chefcoach Jens Härtel wird. Thielemann arbeitete bereits beim 1. FC Magdeburg und bei Hansa Rostock als Assistent mit Härtel zusammen, zuletzt trainierte der 49-Jährige den Drittligisten FSV Zwickau.

Erstes Testspiel schon am Freitag

Das erste Testspiel bestreiten die Niedersachsen bereits am Freitag (18 Uhr) beim Kreisligisten SG Watenbüttel/Völkenrode. Einen Tag später gastieren die "Löwen" beim Kreisligisten SSV Kästorf. Vom 7. bis zum 13. Juli absolvieren die Blau-Gelben ihr Trainingslager in Harsewinkel (Klosterpforte).

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga