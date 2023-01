Trainer Tim Walter verlängert Vertrag beim HSV Stand: 11.01.2023 10:07 Uhr Der Hamburger SV setzt auf dem Trainerposten auf Kontinuität. Der Tabellenzweite hat den Vertrag mit Tim Walter bis 2024 verlängert. Der 47-Jährige ist bereits jetzt Zweitliga-Rekordcoach des Traditionsclubs.

Nachdem zuletzt die Vorstände Eric Huwer und Jonas Boldt neue Arbeitspapiere beim Aufstiegsanwärter erhalten hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der HSV auch Walter mit einem neuen Kontrakt ausstatten würde. Boldt, bei den Hanseaten auf Chefebene fürs Sportliche verantwortlich, hatte sich stets für einen Verbleib des Übungsleiters an der Sylvesterallee starkgemacht.

Kurz vor der Abreise am Mittwoch ins Trainingslager nach Sotogrande (Spanien) gab er HSV nun die Vertragsverlängerung mit dem Coach bekannt.

"Verein hat eine brutale Wucht"

"Ich freue mich, dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit mir fortführen möchte. Es ist zum einen eine große Aufgabe, aber auf der anderen Seite eine große Ehre für den Verein zu arbeiten, weil er eine brutale Wucht hat und es mir jeden Tag Spaß macht, hier zu arbeiten", sagte Walter.

Neben dem Chefcoach verlängerten auch dessen Co-Trainer Filip Tapalovic, Julian Hübner und Merlin Polzin sowie Torwart-Trainer Sven Höh ihre Kontrakte.

Walter mit HSV auf Aufstiegskurs

Walter hat das Amt beim früheren Bundesliga-"Dino" im Sommer 2021 übernommen. In seiner ersten Saison als HSV-Trainer führte er den sechsmaligen deutschen Meister auf Rang drei und erreichte damit das beste Ergebnis seit dem Abstieg 2018. In der Relegation scheiterten die Hamburger dann allerdings an Hertha BSC (1:0, 0:2).

In der aktuellen Spielzeit rangieren die Hanseaten vor Beginn der Rückrunde am letzten Januar-Wochenende auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei.

Bisher 60 Pflichtspiele als HSV-Trainer

Walter hatte vor seinem HSV-Engagement unter anderem beim VfB Stuttgart, Holstein Kiel und dem FC Bayern München als Trainer der U23 sowie im Nachwuchsbereich gearbeitet. Als erster Coach in der Zweitliga-Historie der Hamburger überstand er seine erste Saison im Volkspark.

Der Rückrunden-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (29. Januar, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wird das 61. Pflichtspiel des 47-Jährigen als HSV-Coach sein.

Boldt: "Tim lebt Mut und Leidenschaft vor"

"Tim hat sich von Tag eins an komplett mit dem HSV identifiziert, lebt Mut und Leidenschaft vor. Gemeinsam mit unserem Trainerteam strahlt er in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft eine immense Energie aus. Spieler haben sich für alle sichtbar unter Tim weiterentwickelt", lobte Boldt den emotionalen Übungsleiter.

