Trainer Oliver Reck verlässt SSV Jeddeloh II Stand: 14.04.2022 08:27 Uhr Chefcoach Oliver Reck und der Fußball-Regionalligist SSV Jeddeloh II gehen nach der Saison getrennte Wege. Der frühere Nationaltorwart war zweieinhalb Jahre für die Geschicke der Niedersachsen verantwortlich.

Man sei "gemeinsam übereingekommen", den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, hieß in einer Mitteilung des SSV. Darin wurde der 57-Jährige selbst mit den Worten zitiert, es sei weiterhin sein Ziel, "unter professionellen Bedingungen zu arbeiten". Wohin es ihn zieht und wer in Jeddeloh II sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

"Ich habe hier in den zweieinhalb Jahren meine Ziele mit dem Verein erreicht." Oliver Reck

Der frühere Torhüter von Werder Bremen und Schalke 04 hatte den Dorfclub aus der Nähe von Oldenburg in der Winterpause der Saison 2019/2020 kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie übernommen.

Auch in diesem Jahr gelingt (wohl) der Klassenerhalt

"Ich habe hier in den zweieinhalb Jahren meine Ziele mit dem Verein erreicht", sagte Reck. "Wir haben in jeder Saison die Herausforderung Klassenerhalt gehabt und diese Aufgabe gemeinsam gemeistert. Dieses wird uns auch dieses Jahr gelingen." Aktuell belegt der SSV in der Abstiegsrunde der Regionalliga Rang vier und hat neun Zähler Vorsprung auf den drittletzten Platz.

Der zweimalige deutsche Meister mit Werder Bremen trainierte im Profibereich bereits Fortuna Düsseldorf sowie den MSV Duisburg. Zudem gehörte Reck mehrere Jahre zum Trainerstab des FC Schalke 04.

