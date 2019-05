Stand: 12.05.2019 17:25 Uhr

St. Pauli mit Nullnummer gegen Bochum

Der FC St. Pauli hat seinen treuen Anhang im letzten Heimspiel dieser Zweitliga-Saison nicht mit einem Sieg beschenken können. Trotz eines insbesondere im ersten Abschnitts guten Auftritts kamen die Kiezkicker vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion gegen den VfL Bochum nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Aufstiegschancen der Hamburger waren bereits vor der Partie am Sonntagnachmittag sehr klein gewesen. Nun sind sie gänzlich verschwunden - so wie auch beim Stadtrivalen HSV.

Dudziak und Co. offiziell verabschiedet

33.Spieltag, 12.05.2019 15:30 Uhr FC St. Pauli 0 VfL Bochum 0 Tore:

FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla (61. Coordes), Koglin, Hoogma, Buballa - Y.-Y. Park, Becker - Lankford, Möller Daehli - Allagui (67. Schneider), Diamantakos (82. Meier)

VfL Bochum: M. Riemann - Baumgartner (61. Pantovic), Fabian, Bella-Kotchap, Bandowski - Losilla, Eisfeld - Sam (46. Weilandt), Lee (63. Danilo Soares) - Ganvoula, Hinterseer

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Vor dem Anpfiff standen erst einmal die in letzten Saison-Heimspielen obligatorischen Verabschiedungen jener Profis auf dem Programm, die den Kiezclub am Saisonende verlassen werden. Ersatzkeeper Korbinian Müller, Richard Neudecker, Jan-Marc Schneider (alle noch ohne neuen Arbeitgeber), Justin Hoogma (zurück zur TSG Hoffenheim) und Jeremy Dudziak (wechselt zum HSV) erhielten als Dankeschön für ihre Tätigkeit kleine Präsente und ein paar warme Worte von Präsident Oke Göttlich und Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch der frühere Kapitän Bernd Nehrig, der im vergangenen Winter zum Drittligisten Eintracht Braunschweig gewechselt war, wurde nun noch offiziell verabschiedet.

Allagui verpasst frühe Führung

Sami Allagui, dessen Kontrakt am 30. Juni ebenfalls ausläuft, blieb der Zeremonie derweil fern. Ein deutliches Indiz dafür, dass sich der Angreifer noch Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen darf. An Motivation, sich für St. Pauli ins Zeug zu legen, mangelt es dem 32-Jährigen jedenfalls nicht. Bereits nach 45 Sekunden hatte der Routinier das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Die Hausherren blieben auch in der Folge druckvoll, belohnten sich jedoch nicht für ihren hohen Aufwand. Dimitrios Diamantakos (20.) und abermals Allagui (40.) ließen weitere gute Gelegenheiten ungenutzt.

Debütant Coordes knapp am Traumeinstand vorbei

Nach dem Seitenwechsel sahen sich die Hamburger gegen nun stürmischere Bochumer zunächst in die Defensive gedrängt. Lukas Hinterseer - beim Stadtrivalen HSV im Gespräch - besaß in der 52. Minute die große Ausgleichsmöglichkeit. Der Österreicher fand aber seinen Meister in Keeper Robin Himmelmann. Durchatmen bei den Kiezkickern und ihren Fans, die kurz darauf Zeugen des Debüts eines jungen Mannes namens Luis Angel Coordes wurden. Der in der Dominikanischen Republik geborene Linksaußen stand erstmals im Profikader. Eigentlich spielt der 20-Jährige in der U23 St. Paulis. Coordes kam für Club-Urgestein Jan-Phillipp Kalla in die Begegnung (61.). Und beinahe hätte Coordes einen Traum-Einstand gehabt. Doch nach Pass von Mats Möller Daehli traf der Youngster den Ball nicht richtig (71.). Das war für ihn sehr schade. Sehr wichtig indes war es für sein Team, dass er bald darauf bei einer Riesenchance von Bochums Silvère Ganvoula richtig stand und mit einer Rettungstat das 0:1 verhinderte (81.). Es war die letzte nennenswerte Möglichkeit des Spiels.

