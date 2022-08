Remis zur Rückkehr: Aufsteiger Bremen punktet in Wolfsburg Stand: 06.08.2022 17:25 Uhr Werder Bremen hat die perfekte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verpasst, sich im Nordduell beim VfL Wolfsburg aber einen Punkt erarbeitet. Die Partie endete mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:1).

von Christian Görtzen

Im Vorfeld hatten Ereignisse am Wolfsburger Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Dort wurden offenbar 600 bis 800 Werder-Fans von der Polizei eingekesselt und auf mitgebrachte Pyrotechnik durchsucht. Der SV Werder hatte dafür kein Verständnis. "Fans werden festgehalten und und haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewegen", schrieb der Club bei Twitter. Die Ultragruppen hätten "aufgrund der Polizeiaktionen entschieden, wieder nach Bremen zurückzukehren".

Nmecha bringt Wolfsburg in Führung

In Abwesenheit der UItras legten die in lachsfarbenen Trikots spielenden Bremer gewaltig los und hätten bei ihrer Bundesliga-Rückkehr fast ein Tor für die Geschichtsbücher erzielt. Mitchell Weiser verpasste nach sieben Sekunden knapp die Führung für das Team von Bundesliga-Debütant Ole Werner. Es wäre das schnellste Tor der Bundesliga-Historie gewesen.

Gegen den mutigen Aufsteiger benötigten die Niedersachsen eine gewisse Anlaufzeit, dann aber schlugen sie eiskalt zu. Nach schönem Zuspiel des österreichischen Zugangs Patrick Wimmer lupfte Nationalspieler Lukas Nmecha aus rechter Strafraumposition den Ball über Werder-Torwart Jiri Pavlenka passgenau ins linke untere Eck - 1:0 für den VfL (11.). Die Frage lautete nun: Wie würde der Neuling mit dem Rückschlag umgehen?

Aufsteiger Bremen dreht schnell die Partie

Die Antwort: exzellent. Niclas Füllkrug aus 20 Metern zum 1:1 (21.), Leonardo Bittencourt nutzte eine Flanke von Marvin Ducksch per Kopf (23.) - Bremen hatte innerhalb von zwei Minuten die Partie gedreht. Füllkrug vergab noch eine weitere sehr gute Chance (36.). So gingen die Gäste, die im ersten Abschnitt ein starkes Pressing geboten hatten, "nur" mit einer 2:1-Führung in die Kabine.

Guilavogui gleicht für den VfL aus

Nach gut 20 Minuten Leerlauf in der zweiten Hälfte hatte der kurz zuvor eingewechselte Jakub Kaminski die große Chance zum Ausgleich, der Pole scheiterte aber an Pavlenka (68.). VfL-Trainer Niko Kovac wechselte bald darauf ein fünftes Mal, brachte den Ex-Bremer Max Kruse in die Partie (76.). Der leitete mit einer Flanke auch den Ausgleich ein. Erzielt hat diesen Josuha Guilavogui mit einem Flachschuss (84.). Beim 2:2 blieb es dann auch.

1.Spieltag, 06.08.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 Werder Bremen 2 Tore: 1 :0 L. Nmecha (11.) 1: 1 Füllkrug (21.) 1: 2 Bittencourt (23.) 2 :2 Guilavogui (84.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku (76. Kruse), Lacroix, Bornauw, van de Ven - Svanberg (46. Guilavogui), Arnold - Marmoush (67. L. Waldschmidt), Wimmer (67. J. Kaminski), Brekalo (56. Wind) - L. Nmecha

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser (75. Agu), Groß, A. Jung (69. Buchanan) - Stage, Bittencourt (75. Rapp) - Ducksch, Füllkrug (80. Burke)

Zuschauer: 28015



