SV Meppen verlängert Vertrag mit Trainer Rico Schmitt Stand: 30.03.2022 09:15 Uhr Rico Schmitt bleibt über das Saisonende hinaus Trainer der Drittliga-Fußballer des SV Meppen. Der Coach verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Emsländern um ein Jahr.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg weitergehen und über die aktuelle Saison hinaus fortsetzen", sagte der 53-Jährige. Er fühle sich beim SVM "sehr wohl", ergänzte der gebürtige Chemnitzer, der den niedersächsischen Traditionsclub im April des vergangenen Jahres übernommen hatte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Tolle Hinrunde nach Fast-Abstieg

Den sportlichen Abstieg konnte Schmitt, der beim SVM auf Ex-Nationalspieler Torsten Frings folgte, in der Vorsaison allerdings nicht verhindern. Die Emsländer blieben nur in der Dritten Liga, weil der KFC Uerdingen wegen finanzieller Probleme keine Lizenz beantragte. Nach einigen Korrekturen am Kader im Sommer zeigten die Niedersachsen in der Hinrunde der aktuellen Serie ein ganz anderes Gesicht. Sie überwinterten völlig überraschend auf Rang drei.

Beckmann: "Schmitt konnte neue Impulse setzen"

Nach dem Jahreswechsel konnten die Norddeutschen ihre Form - auch wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team - zwar nicht konservieren und verabschiedeten sich recht zügig aus dem Aufstiegskampf. Dennoch ist die Vereinsführung von Schmitt und seinem Weg vollends überzeugt. "In einer extrem schwierigen Situation konnte er bei der Mannschaft neue und wichtige Impulse setzen. Sein Verhältnis zum gesamten Team ist ausgezeichnet. Ein Ergebnis dieser konzentrierten Arbeit war dann auch eine sensationell gute Hinrunde, auf der wir weiter aufbauen wollen", erklärte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Weitere Informationen Corona beim SV Meppen: Pokalspiel verlegt, vorerst kein Training Beim Fußball-Drittligisten befinden sich mehrere infizierte Spieler in häuslicher Isolation. Die Infektionskette scheint noch nicht gestoppt. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 30.03.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga