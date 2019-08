Stand: 01.08.2019 11:39 Uhr

SV Meppen: Vertrauen zahlt sich aus

Vor allem Erleichterung war allen Spielern und Verantwortlichen des SV Meppen anzumerken nach dem 4:2-Auswärtssieg beim Chemnitzer FC. Erleichterung über den ersten Saisonsieg und das Ende der Torflaute nach insgesamt 232 Minuten. Die Emsländer können nun deutlich entspannter in das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonnabend (14 Uhr) gehen.

Mögliche Aufstellung SV Meppen





















Undav glänzt als Torschütze, Guder als Vorbereiter

Trainer Christian Neidhart lobte vor allem den Doppeltorschützen Deniz Undav, der zumindest vorübergehend dafür sorgte, dass nicht mehr darüber debattiert wird, wie schwer die Abgänge in der Offensive (Nick Proschwitz, Nico Granatowski) wiegen. "Ich freue mich für ihn, dass das Gerede endlich aufhört", sagte Neidhart über Undav und ergänzte mit Blick auf die gesamte Mannschaft: "Wir haben junge Stürmer, die brauchen Vertrauen. Das haben wir ihnen gegeben, und sie haben es zurückgezahlt."

Neidhart: "Gibt immer noch Dinge zu verbessern" NDR 2 Autor/in: Günther, Jan







5 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neben Undav überzeugte vor allem René Guder mit seinen Flankenläufen über die rechte Seite. Die Treffer drei und vier legte er vor. Trotz der nicht immer einfachen Rahmenbedingungen sieht es so aus, als sollte Neidhart auch im dritten Drittliga-Jahr eine homogene und entwicklungsfähige Mannschaft zur Verfügung stehen, für die das Ziel "einstelliger Tabellenplatz" (Neidhart) nicht zu hoch angesetzt ist.

Neidhart: "Müssen noch mehr zu Männern werden"

Am Sonnabend gastiert Zweitliga-Absteiger Magdeburg im Emsland. Auch wenn der FCM bislang noch sieglos ist, wird die Partie der nächste Härtetest für das junge Meppener Team, das dann noch einmal auf den gesperrten Willi Evseev verzichten muss. Neidhart betonte nach dem Sieg in Chemnitz wiederholt, dass er seinem Team bewusst Zeit lasse, sich zu entwickeln. Gleichzeitig mahnte er: "Es gibt noch Dinge zu verbessern." Zum Beispiel? "Nach dem 1:1 machen wir ein Tänzchen an der Außenlinie und kassieren eine Minute später das 1:2. Das ist vielleicht jugendlicher Leichtsinn. Da müssen wir noch mehr Männer werden."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 03.08.2019 | 18:05 Uhr