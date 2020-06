Stand: 05.06.2020 12:29 Uhr

SV Meppen - Hansa Rostock: Duell der Enttäuschten

Das Aufstiegsrennen in der Dritten Liga ist eng wie nie, lediglich vier Punkte trennen den neuntplatzierten SV Meppen von Rang zwei, für Hansa Rostock (Platz elf) sind es fünf Punkte. Gleichwohl ist das Nordduell im Emsland am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) für beide Clubs die letzte Chance, tatsächlich oben dran zu bleiben. Sowohl die Meppener als auch die Rostocker sind nach der Corona-Pause schwach aus den Startlöchern gekommen, holten jeweils aus zwei Partien lediglich einen Punkt. Bei einer Niederlage dürfte der Traum von der Zweiten Liga in weite Ferne rücken.

Meppen: Comeback von Piossek?

Die Emsländer rehabilitierten sich immerhin ein wenig für die Heimpleite gegen Würzburg (1:3) und punkteten am Dienstag beim KFC Uerdingen (0:0). Trainer Christian Neidhart attestierte seinem Team "ein richtig gutes Auswärtsspiel". Nur der Torerfolg habe gefehlt. Wieder nutzte der SVM seine Vielzahl an Chancen nicht. Möglicherweise kann gegen Rostock ein Offensivspieler Abhilfe schaffen, der nach sieben Monaten Verletzungspause vor dem Comeback steht: Marcus Piossek hat seinen Adduktorenabriss auskuriert und saß gegen Uerdingen immerhin schon wieder auf der Bank. Gelbgesperrt fehlen Abwehrspieler Marco Komenda und Angreifer Rene Guder.

Hansas Granatowski wohl in der Startelf

Auch Hansa Rostock ist mit einem Remis (2:2 in Zwickau) und einer Niederlage (0:1 gegen Mannheim) in die Restsaison gestartet. "Wir sind ernüchtert, denn wir hatten uns mehr ausgerechnet. Es gilt, weiter von Spiel zu Spiel zu denken und schnell den Turnaround zu schaffen", erklärte Trainer Jens Härtel im "kicker". Der Hansa-Coach setzt weiter auf den "breit und ausgeglichen" besetzten Kader und erklärte, dass der zuletzt geschonte Ex-Meppener Nico Granatowski in seiner alten Heimat "wieder ein Kandidat für die Startelf sein wird".

