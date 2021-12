Rückschlag statt Aufholjagd - HSV kommt nicht vom Fleck Stand: 06.12.2021 11:34 Uhr Gut gespielt und trotzdem verloren: Nach dem 0:1 im Nordduell bei Hannover 96 ist der Hamburger SV in der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht. Der Club spielt die schlechteste Hinrunde seiner kurzen Zweitliga-Geschichte - will aber Ruhe bewahren.

von Martin Schneider

"Die Niederlage ist ärgerlich", fasste Moritz Heyer am Sonntag die Gemütslage der Hamburger im Niedersachsen-Stadion treffend zusammen. "Wir hatten genug Chancen, ein Tor zu erzielen. In einer Situation haben wir dann nicht genug aufgepasst", ergänzte der Verteidiger. Und traf mit seiner kurzen wie eingängigen Analyse den Nagel auf den Kopf. Chancen boten sich den Gästen in Hannover reichlich, am Ende sprang aber weder ein Sieg noch ein Punkt heraus, sondern ein 0:1. Woran liegt das?

Glatzel wartet weiter auf sein Tor

Gegen die "Roten" lief die Offensive der Hamburger im Gegensatz zu den beiden begeisternden Heimspiel-Siegen gegen Regensburg und Ingolstadt nicht heiß. Gegen das massive 96-Bollwerk brauchte es Geduld und Spielwitz, der nur selten aufblitzte. Eine unglückliche Figur gab zudem Robert Glatzel ab. Der Stürmer, der viel für die Mannschaft arbeitet, traf zuletzt Mitte Oktober beim 1:1 gegen Düsseldorf für die "Rothosen". Auch in Hannover fehlte ihm das nötige Glück, ein Treffer wurde zudem wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Shooting-Star Faride Alidou und Bakery Jatta erwischten zudem beide einen durchwachsenen Tag.

Ein langer Ball reicht aus

Und dann war da ja noch die Entstehungsgeschichte zum Siegtreffer für die Niedersachsen. Die 96er hätten sich über einen Elfmeterpfiff nach dem Tritt von Sei Muroya gegen Jatta im eigenen Strafraum nicht beschweren dürfen. Und der HSV wollte dies nicht: "Ich bin es leid, jedes Mal darüber diskutieren zu müssen. Man muss es sich anschauen, wenn man nicht sicher ist", sagte Trainer Walter in Richtung Schiedsrichter Sascha Stegemann.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein langer Ball im Anschluss ausreichte, um die Defensive der Hamburger zu entblößen. Und dass der HSV danach noch genug Zeit hatte, gegen eine 96-Mannschaft, die sich in einer sportlichen Krise befindet, eine Antwort zu finden. Und dies erneut nicht gelang.

HSV hat so wenig Punkte wie noch nie nach 16 Partien

"Es ist für unsere Entwicklung wichtig, dass wir auch solche Spiele mitmachen", versuchte Walter der Niederlage noch etwas Positives abzugewinnen. Diese Sätze klingen aus seinem Mund seltsam vertraut, gehörten sie nach den zahlreichen Remis der "Rothosen" bereits zum Repertoire des 46-Jährigen. Zwar hat der HSV bisher nur zwei Spiele verloren und war davor zwölf Partien ungeschlagen - gewann aber bisher auch nur sechs von 16 Spielen.

Mit 26 Punkten haben die Fußballer von der Elbe so wenig Zähler wie bisher noch in einer Hinrunde der Zweiten Liga gesammelt. Um ganz oben dabei zu sein, fehlt dem HSV in seinem Spiel ein Element, dass in knappen Spielen den Unterschied zu ihren Gunsten ausmacht: Die Siegermentalität geht der jungen Mannschaft noch zu oft ab.

Zwei richtungsweisende Heimspiele stehen an

Dennoch befinden sich die Norddeutschen in Schlagdistanz zu Relegationsplatz drei bzw. dem direkten Aufstiegsrang zwei. Was auch an der schwächelnden Konkurrenz liegt, die sich regelmäßig die Punkte gegenseitig abnimmt. Am Sonntag kommt mit Hansa Rostock zum Abschluss der Hinrunde ein unangenehmer Gegner in den Volkspark, eine Woche später gastiert Schalke 04 zum Rückrundenauftakt im letzten Spiel vor der Winterpause in Hamburg. Zwei Heimspiele, die für die "Entwicklung" und den weiteren Saisonverlauf der Hamburger sehr wichtig sind. Und die zeigen werden, ob der HSV noch einen Schritt nach vorne machen kann.

