Rückschlag für VfL Wolfsburg - 0:2 bei Borussia Mönchengladbach Stand: 09.04.2023 17:24 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat es versäumt, in der Tabelle näher an die Europa-League-Plätze heranzurücken. Bei Borussia Mönchengladbach unterlagen die "Wölfe" am Ostersonntag mit 0:2 (0:1) und müssen sich im Rennen um das europäische Geschäft erst einmal hinten anstellen.

Für die Grün-Weißen war es die erste Niederlage nach zuvor fünf ungeschlagenen Partien in Folge. In der Tabelle liegen die "Wölfe" auf Rang neun, der Rückstand auf das internationale Geschäft ist auf vier Zähler angewachsen. Ein Fehler von Torwart Koen Casteels in der Spieleröffnung brachte den VfL an diesem Nachmittag auf die Verliererstraße. Den Niedersachsen fehlte es zudem offensiv an der nötigen Konsequenz. Die Grün-Weißen hätten noch Stunden spielen können - ein Treffer wäre ihnen doch nicht gelungen.

Marmoushs Treffer zählt nicht

Dabei hätte alles so schön werden können an diesem sonnigen Nachmittag im Borussia-Park. Nach zehn Minuten ballte Trainer Niko Kovac an der Seitenlinie die Jubelfaust und Vorlagengeber Felix Nmecha gratulierte dem vermeintlichen Torschützen zum 1:0, Omar Marmoush. Doch der Ägypter, der nach der Saison höchstwahrscheinlich ablösefrei zu Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt wechseln wird, stand beim Pass von Neu-Nationalspieler Nmecha Millimeter im Abseits. Der VAR kassierte die Wolfsburger Führung wieder ein.

Casteels legt Gladbacher Führung auf

Verdient wäre sie gewesen, denn gegen erschreckend schwache Gladbacher waren die Niedersachsen in Halbzeit eins in allen Belangen die bessere Mannschaft und bestimmten die Partie. Und doch lagen die "Wölfe" nach 35 Minuten mit 0:1 zurück, statt selbst zu führen. Denn Koen Casteels spielte aus dem eigenen Strafraum einen katastrophalen Ball in die Beine der Gladbacher Angriffsreihe, Ex-Hannoveraner Lars Stindl legte für Nathan Ngoumou ab und der Franzose bestrafte den Fehler des belgischen Schlussmanns.

Wolfsburgs Svanberg vergibt, Borussias Thuram trifft

Direkt nach dem Seitenwechsel hatte Mattias Svanberg die große Chance, die Niedersachsen zurück ins Spiel zu bringen, scheiterte aber an "Fohlen"-Torwart Jonas Omlin (47.). Die Gastgeber, mit eigener Führung im Rücken nun deutlich selbstbewusster, ließen sich vom VfL allerdings nicht mehr so in die Defensive drängen. Wolfsburg gelang es immer seltener, offensive Akzente zu setzen. Stattdessen fanden die "Fohlen" zusehends besser ins Spiel - und waren vor dem gegnerischen Tor eiskalt.

Ngoumou flankte auf Marcus Thuram, der unbedrängt im Fünf-Meter-Raum einköpfen konnte und mit dem 2:0 in der 63. Minute für die Entscheidung sorgte. Denn danach lief nichts mehr bei den Gästen, die zwar wollten, aber an diesem Sonntag einfach nicht konnten. Die Elf vom Niederrhein spielte die Führung nach Hause und Wolfsburg grämte sich über eine vermeidbare Niederlage gegen einen insgesamt eher schwachen Gegner.

27.Spieltag, 09.04.2023 15:30 Uhr M'gladbach 2 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Ngoumou (34.) 2 :0 Thuram (63.)

M'gladbach: Omlin - Scally (76. Lainer), Itakura, N. Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus (90.+2 Friedrich) - Ngoumou (69. H. Wolf), Stindl (69. J. Hofmann), Pléa (90.+2 Netz) - Thuram

VfL Wolfsburg: Casteels - Fischer (81. Guilavogui), Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Svanberg, Arnold (59. Paredes), Gerhardt (59. L. Waldschmidt) - F. Nmecha, J. Kaminski - Marmoush (71. Wind)

Zuschauer: 51127



